30 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sarı-lacivertliler bu yıl Süper Lig'de 34, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 maç oynadı.
Fenerbahçe, oynadığı resmi maçlarda 21 galibiyetin yanı sıra 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, 2019 yılında çıktığı resmi maçlarda yüzde 51'lik galibiyet yüzdesi elde etti.
SON 5 YILIN EN AZ MAÇI 2019'DA
Fenerbahçe, son 5 yılın en az maça çıktığı senesini 2019'da yaşadı.
Sarı-lacivertliler, 2015'te 56, 2016'da 61, 2017'de 51, 2018'de ise 50 maça çıkmıştı. Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda Avrupa kupalarında oynama hakkı elde edemediği için resmi maç sayısı düştü ve 4 sene sonra 50 maçın altında kaldı.
2019 RESMİ MAÇ TABLOSU
Fenerbahçe'nin 2019 yılında çıktığı resmi maçlarda aldığı sonuçların tablosu şöyle:
|KULVAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Süper Lig
|34
|17
|10
|7
|62
|41
|Türkiye Kupası
|5
|3
|-
|2
|9
|3
|Avrupa kupası
|2
|1
|-
|1
|2
|3
|TOPLAM
|41
|21
|10
|10
|73
|47
KUPAYA HASRET
Fenerbahçe Futbol Takımı, 2015, 2016, 2017 ve 2018'de olduğu gibi 2019 yılını da kupasız tamamladı.
Son beş yıldır kulübün müzesine kupa getiremeyen sarı-lacivertli takım, son başarısını 25 Ağustos 2014'te yaşadı. TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltılarla geçen İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, beş yılı aşkın süredir kupa sevinci yaşayamadı.
Süper Lig'de son beş sezonda 3 ikincilik, 1 üçüncülük ve 1 altıncılık yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2015 ve 2017'de yarı finalde elendi, 2016, 2018'de finalde, 2019'da ise son 16 turunda kaybetti.
BÜTÜN MAÇLAR ERSUN YANAL'LA
Fenerbahçe, 2019 yılını tek teknik adamla geçirdi.
Sarı-lacivertlilerin, geride kalacak yılda bütün maçlarında takımın başında Ersun Yanal vardı.
Fenerbahçe, 2018 yılında 4 farklı teknik adamla çalışmıştı.
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