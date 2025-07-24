Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil keyfi yapıyor. Uzun yıllardır Bodrum'un müdavimlerinden olan ünlü şarkıcı Fedon da burada Tatlıtuğ’la buluştu. İkili, ilk kez bir araya gelirken, Fedon bu anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına ise, "Kıvanç'la tanışmak da nasip oldu, ne mutlu bana." notunu düştü.

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Fotoğraflar: Instagram