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        Haberler Magazin Fedon: Bodrum'u pahalılıkla lekelemesinler - Magazin haberleri

        Fedon: Bodrum'u pahalılıkla lekelemesinler

        Fedon, önceki gün oğlu Theo ile Bodrum'da görüntülendi. Hastaneye gittiğini söyleyen şarkıcı, gazetecilerin röportaj teklifini geri çevirmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 09:05 Güncelleme: 16.06.2024 - 09:17
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          Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Hayatının büyük bir kısmını Bodrum'da geçiren Fedon, oğlu Theo ile ATV araçlarında seyir halindeyken objektiflere yansıdı.

        • 2

          Gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, Bodrum'un pahalı olmasıyla ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi.

          Fedon; "Ben bunu söylemekten bıktım. 4 kişiye 1 milyon TL hesap geliyor. Gitme oraya. Belirli bir zümre var, gidiyor. Gel, ben seni 500 TL'ye balığını, salatanı ve içeceğini içebileceğin yere götürüp, hesabını ödeyeyim" dedi.

        • 3

          Şarkıcı ayrıca; "Lahmacun 1500 TL, gitmeyin. Bodrum'u pahalılıkla lekelemesinler. Pahalılık dünyanın her yerinde var. Mykonos'a git, Santorini'ye git, Yunanistan ucuz, nerede ucuz? Kim diyor ucuz diye? Ucuzu da var pahalısı da var. Ben domatesi burada 30 TL'ye alıyorum eşim İstanbul'da 60 TL'ye alıyor. Hani Bodrum pahalıydı" ifadelerini kullandı.

        • 4

          Fedon, muhabirlerin "Ajda Pekkan 40 bin kişiye konser verdi. Siz de böyle bir konser vermek ister misiniz?" sorusuna; "Ben haddimi bilirim, oralara çıkamam. Onun bunun şarkılarını okuyup arkadamdan konuşturmayayım. Türkiye'nin Raffaella Carrà'sı Ajda Pekkan. Bende öyle para yok" yanıtını verip espiri yaptı.

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