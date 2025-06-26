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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Fed temmuz faiz kararı beklenti ne yönde, faizler düşer mi?

        Fed faiz kararı toplantı takvimi: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz ayında açıklayacağı faiz kararı, küresel piyasaların en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Nisan ayında Para Politikası Kurulu'nun toplantı yapmaması nedeniyle, Temmuz ayındaki toplantı daha da kritik hale geldi. Özellikle enflasyon ve istihdam verileri doğrultusunda şekillenecek olan faiz adımı, yatırımcıların pozisyonlarını belirlemesinde etkili olacak. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 19:30 Güncelleme: 26.06.2025 - 19:30
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        • 1

          ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında alacağı faiz kararıyla dünya ekonomisinin rotasını belirleyecek. Faiz oranlarında değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, yatırımcılar ve analistler kritik tarihe kilitlenmiş durumda. Peki Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklenti ne yönde? Detaylar haberimizde...

        • 2

          2025 HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLDU?

          Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

        • 3

          FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİNE GİDER?

          ABD Merkez Bankasının (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, enflasyon baskılarının sınırlı kalması halinde Fed'in temmuz ayı toplantısından itibaren politika faizinin düşürülmesini desteklediğini bildirdi.

          Bowman, Çekya Merkez Bankası sponsorluğunda Prag'da düzenlenen araştırma konferansında, para politikasına dair değerlendirmelerde bulundu.

          Fed'in geçen hafta politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttuğunu anımsatan Bowman, "Bu kararı destekledim çünkü veriler sağlam bir iş gücü piyasası olduğunu gösteriyor ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefimize yakın olduğunun daha fazla teyit edildiğini görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

          Bowman, enflasyon mevcut seviyesine yakın kalır ya da hedefe yaklaşmaya devam ederse veya veriler iş gücü piyasası koşullarında zayıflama işaretleri gösterirse, politika faizini düşürmeyi düşünmenin uygun olacağını söyledi.

          Ticari gelişmelerden veya diğer faktörlerden kaynaklanan önemli ekonomik etki görülmediğini savunan Bowman, büyümedeki bir miktar yavaşlamaya rağmen ABD ekonomisinin dirençli olmaya devam ettiğini belirtti.

          Bowman, iş gücü piyasasının da artık özellikle sıkı veya önemli bir enflasyon baskısı kaynağı gibi görünmediğini, kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun da son üç ayda daha ılımlı hale geldiğini vurguladı.

        • 4

          2025 HAZİRAN TCMB FAİZ KARARI NE OLDU?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 46'da sabit tutulmasına karar verdi. TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'da sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. Kurul'un ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'te sabit tuttuğu kaydedildi.

        • 5

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Fed'in bir sonraki toplantısı, 29-30 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı 30 Temmuz saat 22.00'de ilan edilecek.

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