Fazıl Say ve Camerata Salzburg İstanbul Müzik Festivali'nde buluşuyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, 11-26 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festival programına yeni eklenen bu sürpriz konserde izleyiciler, çağımızın önde gelen piyanist ve bestecilerinden Fazıl Say’ın Viyana ekolünün sevilen orkestrası Camerata Salzburg ile uzun soluklu işbirliğinden doğan uyuma ilk defa İstanbul’da şahit olacak.

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Camerata Salzburg

Camerata Salzburg ve Fazıl Say, festivaldeki konserlerinin açılışını, klasik müzik tarihinin en canlı orkestral parçalarından, Mozart’ın Figaro’nun Düğünü operasının uvertürüyle yapacak. Ardından, 2012’de Viyana Kozerthaus’ta ilk kez birlikte çaldıklarında büyük coşkuyla karşılanan Mozart’ın 21. Do Majör Piyano Konçertosu seslendirilecek.

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Orkestra ve Say, bu geniş ölçekli eseri şefsiz seslendirerek hayranlık uyandıracak. Konserin yalnızca orkestrayla yapılacak kapanışı ise, Brahms’ın gençlik döneminin en parlak başarılarından, stili itibarıyla gizli senfonileri arasında nitelendirilen 1. Yaylı Seranadı’yla olacak. 14 Haziran Cumartesi saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Aromsa.

.png FESTİVAL 11 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR 53. İstanbul Müzik Festivali, Sınırların Ötesinde temasıyla, İstanbul’un en prestijli salonlarıyla çok özel mekânlarında gerçekleştirilecek 22 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak. 53. İstanbul Müzik Festivali’nde NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu, Slovak Filarmoni Korosu gibi önemli toplulukların yanı sıra Fazıl Say, Frank Peter Zimmermann, Rafał Blechacz, Gautier Capuçon, Alexandre Kantorow, Anastasia Kobekina gibi solistlerin aralarında olduğu 45’in üzerinde sanatçı ve topluluk izleyicilerle buluşacak. Rafał Blechacz REKLAM Konsere Doğru Konuşmaları’nda farklı disiplinlerden konuşmacılar, konserlerin teması ve sanatçıların hayatlarına değinilecek sohbetlerde izleyicilerle bir araya gelirken festival öncesi yayına giren podcast serisi ise izleyicilere konserlere hazırlık yapma imkânı veriyor. İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçen 30 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet projesinin yanı sıra konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri, bu yıl da festival konserlerini kontenjan dahilinde ücretsiz olarak takip edebilecek.

FESTİVALİN AÇILIŞI TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI VE BULGARİSTAN ULUSAL FİLARMONİ KOROSU’NDAN 53. İstanbul Müzik Festivali, yıldız şef Aziz Shokhakimov yönetiminde Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu’nun gerçekleştireceği görkemli bir dünya prömiyeriyle açılıyor. Hasan Uçarsu’nun bestelediği Toprak Sever İnsanları Birer Birer eseriyle başlayacak konserde ayrıca Rus opera repertuvarının en tanınan parçalarından, Borodin’in Prens İgor operası için bestelediği Poloveç Dansları da seslendirilecek. 11 Haziran Çarşamba saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek açılış konserinin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Tekfen Vakfı. Tekfen Filarmoni Orkestrası REKLAM DÜNYANIN EN İYİ ORKESTRALARINDAN NDR ELBPHILHARMONIE İKİ KONSERLE FESTİVALDE Dünyanın en iyi orkestralarından NDR Elbphilharmonie iki konserle festivale konuk oluyor. Topluluk ilk konserde büyük keman virtüözü Frank Peter Zimmermann’a; ikinci konserde ise kuşağının en büyük Chopin yorumcusu kabul edilen Rafał Blechacz’a eşlik edecek.

NDR Elbphilharmonie festivalde Romantik dönem rüzgârları estireceği iki konserinden ilkinde, lirik melodileri ve zengin orkestrasyonuyla Almanların en büyük dört keman konçertosundan biri sayılan ve solist partisinin zorluğundan dolayı vaktiyle Hans von Bülow’un “keman için değil, kemana karşı konçerto” dediği Brahms op.77 ile senfonik repertuvarın en heybetli eserlerinden, “Kader” adıyla da bilinen Çaykovski op.36’yı seslendiriyor. Topluluğun, çağımızın en büyük keman virtüözlerinden Frank Peter Zimmermann’a eşlik edeceği konser 19 Haziran Perşembe saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek. Konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru ise Türkiye İş Bankası. Frank Peter Zimmermann REKLAM NDR Elbphilharmonie ve Grammy ödüllü daimi şefi Alan Gilbert festivaldeki ikinci ve son konserinde ise iki Echo Klassik ödüllü Chopin yorumcusu Rafał Blechacz’a eşlik edecek. Konserde Chopin’in 1 No’lu Piyano Konçertosu ile Brahms’ın 1. Senfoni’si seslendirilecek. 20 Haziran Cuma saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Mercedes-Benz Otomotiv.

YILDIZ SOLİSTLER, PRESTİJLİ ORKESTRALAR VE ŞEFLER Geçen yıl Mozart’ın Requiem’i ile festivalde çok özel bir konsere imza atan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası bu yıl da sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetiminde dört yıldız şancı ve ödüllü Slovak Filarmoni Korosu’yla unutulmayacak bir Rossini gecesi sunacak. Klasik müzik repertuvarının başyapıtlarından Petite Messe Solennelle (Küçük Ciddi Missa) için sahnede; Claudia Pavone, Martina Belli; Juan Francisco Gatell ve Nahuel di Pierro’nun yanı sıra 2023 Oper! ödüllerinde En İyi Koro Ödülü’nü alan Slovak Filarmoni Korosu olacak. 26 Haziran Perşembe saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru ise Borusan Holding. Carlo Tenan REKLAM Çağımızın Fransa’dan çıkmış en büyük solistlerinden ikisi, bol ödüllü viyolonselci Gautier Capuçon ile 2024 Paris Olimpiyatları Açılış Töreni’nde çalan Alexandre Kantorow, İstanbul Müzik Festivali’nde buluşuyor ve müzikseverleri 19. yüzyıldan 20. yüzyıla müzik stillerinin ve tekniklerinin evrimi boyunca bir yolculuğa çıkarıyor. 12 Haziran Perşembe saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin gösteri eş sponsorları Berrin Erengül ve Elvan Tuğsuz Güven.

Gautier Capuçon FESTİVALDEN ÜCRETSİZ KONSERLER, ÇOCUKLARA VE AİLELERE YÖNELİK ETKİNLİKLER Festivalin en sevilen etkinliklerinden Hafta Sonu Klasikleri, bu sene de müzikseverleri, aileleri ve çocukları parklara davet ediyor. 14 ve 15 Haziran’da Yıldız Parkı ve Fenerbahçe Parkı'nda ücretsiz olarak düzenlenecek konserler Hollanda Başkonsolosluğu’nun destekleriyle gerçekleştirilecek. İKSV Alt Kat’ın 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında İKSV 2025 Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri Sponsoru Alarko Holding’in katkılarıyla düzenleyeceği Müzikli Bir Hafta Sonu atölyeleri ise Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki parklarda gerçekleştirilecek. Hafta Sonu Klasikleri konserleri öncesinde sunulacak etkinlik kapsamında, 7-9 ve 10-12 yaş gruplarındaki çocuklara yönelik hip-hop dans atölyeleri düzenlenecek. Atölyeler, çocukların ritim ve müzik algılarını geliştirirken yaratıcılıklarını da güçlendirecek. 14-15 ve 21 Haziran’da Yıldız Parkı, Fenerbahçe Parkı ve İKSV Alt Kat’ta düzenlenecek etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için: muzik.iksv.org

REKLAM KONSERE DOĞRU PODCAST SERİSİ İKSV SPOTİFY HESABINDA YAYINDA Her yıl konserlerden önce düzenlenen Konsere Doğru konuşmalarına bu yıl, herkesin erişebileceği bir podcast serisi de eklendi. Farklı disiplinlerden konuşmacıların konser programı, teması ve bestecilerin hayatları etrafında yaptığı sohbetlerin bazıları fiziksel olarak konserlerden önce gerçekleştirilmeye devam ederken bazıları da festival öncesinde kayıt altına alınarak bir podcast serisi olarak yayımlandı. Festival deneyimi böylece daha da zenginleşirken izleyiciler de konsere evde, işte veya yolda hazırlık yapma imkânını bulacak. Festival mekânlarında yüz yüze gerçekleştirilecek konuşmalar Aydın Büke, Murat Cem Orhan, Feyzi Erçin, İris Şentürker ve Prof. Dr. Serap Yüzgüller’in katılımıyla düzenlenecek. Feyzi Erçin, Alexey Botvinov, Efruz Çakırkaya, Ceren Türkmenoğlu, Hilal Can, Ortaç Aydınoğlu, Gündüz Vassaf, Asuman Kafaoğlu-Büke ve Çağlar Fidan’ın yer aldığı podcast serisi ise Karnaval’ın Spotify hesabı ve karnaval.com'dan ve İKSV Spotify hesabından dinlenebiliyor.

Asuman Kafaoğlu-Büke ve Aydın Büke danışmanlığında oluşturulan konuşma programının ayrıntılarına muzik.iksv.org adresinden ulaşılabilir.