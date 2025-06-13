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        Haberler Kültür-Sanat Fazıl Say'dan 'Piyano Başında 50 Yıl' turnesi

        Fazıl Say'dan 'Piyano Başında 50 Yıl' turnesi

        Piyanist ve besteci Fazıl Say, 15 Haziran'da Gaziantep'ten başlayarak 'Piyano Başında 50 Yıl' turnesine çıkacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 10:53 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:53
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        Fazıl Say'dan 'Piyano Başında 50 Yıl' turnesi
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        Piyanist ve besteci Fazıl Say, 'Piyano Başında 50 Yıl' turnesi kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

        Say, turne kapsamındaki konserlerde, yeni eserlerinin yanı sıra beğeni toplayan solo piyano bestelerinden oluşan özel repertuvar sunacak.

        Usta piyanist ve besteci, turne kapsamında 15 Haziran'da Gaziantep, 16 Haziran'da Adana, 17 Haziran'da Mersin, 30 Haziran'da İzmir, 29 Temmuz'da Ayvalık, 30 Temmuz'da ise Bodrum'da müzikseverlerin karşısına çıkacak.

        Etkinlik biletlerine Bubilet'ten ulaşılabilir.

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        #Piyano Başında 50 Yıl
        #fazıl say
        #turne
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