Fatma Turgut'un ehliyetine el konuldu

Bir dönem Model grubunun solistliğini de üstlenen Fatma Turgut, alkollü şekilde otomobil kullanırken Beşiktaş'ta yakalandığı, ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu ortaya çıktı.

Otomobil sporlarına merakıyla da bilinen Fatma Turgut, geçtiğimiz yıl düzenlenen Marmaris Ege Rallisi'nde, 000 öncü güvenlik aracının pilot koltuğunda yer almıştı.

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İTİRAZI REDDEDİLDİ

Konsere yetişmeye çalıştığını belirten şarkıcının, trafik kontrolünün bu nedenle kendisi için stresli bir an olduğunu, alkol almadığını düşündüğünü ve ölçüm cihazının hatalı çalıştığını savunduğu belirtildi. Turgut'un para cezasının ve ehliyetine el konulması kararının iptal edilmesini talep ettiği öğrenildi. Ancak şarkıcının işlemlerin iptaline yönelik talebi kabul edilmedi.