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        Haberler Magazin Fatma Turgut'un ehliyetine el konuldu - Magazin haberleri

        Fatma Turgut'un ehliyetine el konuldu

        Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, alkollü araç kullanırken çevirmeye takıldı. Turgut'un ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:38
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        Ehliyetine el konuldu
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        Bir dönem Model grubunun solistliğini de üstlenen Fatma Turgut, alkollü şekilde otomobil kullanırken Beşiktaş'ta yakalandığı, ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu ortaya çıktı.

        Fatma Turgut'un, 0.50 promil olan yasal sınırı aşarak, 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ünlü şarkıcıya, idari para cezası da uygulandı.

        Otomobil sporlarına merakıyla da bilinen Fatma Turgut, geçtiğimiz yıl düzenlenen Marmaris Ege Rallisi'nde, 000 öncü güvenlik aracının pilot koltuğunda yer almıştı.

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        İTİRAZI REDDEDİLDİ

        Konsere yetişmeye çalıştığını belirten şarkıcının, trafik kontrolünün bu nedenle kendisi için stresli bir an olduğunu, alkol almadığını düşündüğünü ve ölçüm cihazının hatalı çalıştığını savunduğu belirtildi. Turgut'un para cezasının ve ehliyetine el konulması kararının iptal edilmesini talep ettiği öğrenildi. Ancak şarkıcının işlemlerin iptaline yönelik talebi kabul edilmedi.

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        #Fatma Turgut

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