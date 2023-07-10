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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın AHBAP platformuna çadır satması tepki çekmişti. Tepkilerin ardından 2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kerem Kınık istifa ederken, tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet etti. Bugün gerçekleştirilen Türk Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, genel başkan seçildi. Peki, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz kimdir? İşte, detaylar...

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FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR? 1975 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Aynı hastanede başasistan olarak görev yaptı. 2008 yılında doçentlik unvanı alan Yılmaz, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yaptı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına doçent olarak atanan Yılmaz, aynı üniversitede profesör unvanını aldı.

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2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim ve İdari Sorumluluğu ile Laboratuvar Koordinatörlüğü görevini yürüttü. 2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği; 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

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