Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Kızılay'ın yeni başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın hayatı

        Fatma Meriç Yılmaz'ın hayatı merak konusu oldu. Türkiye Kızılay Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Kullanılan oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay'ın yeni başkanı seçildi. Bu noktada gözler "Fatma Meriç Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında?" soruları gündeme geldi. İşte, Kızılay'ın yeni başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın biyografisi...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 00:29
        • 1

          Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın AHBAP platformuna çadır satması tepki çekmişti. Tepkilerin ardından 2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kerem Kınık istifa ederken, tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet etti. Bugün gerçekleştirilen Türk Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, genel başkan seçildi. Peki, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz kimdir? İşte, detaylar...

        • 2

          FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?

          1975 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Aynı hastanede başasistan olarak görev yaptı. 2008 yılında doçentlik unvanı alan Yılmaz, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yaptı.

          Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına doçent olarak atanan Yılmaz, aynı üniversitede profesör unvanını aldı.

        • 3

          2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim ve İdari Sorumluluğu ile Laboratuvar Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

          2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği; 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

        • 4

          Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Yılmaz, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ABD. da Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalışıyor. Yılmaz'ın ayrıca, TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği bulunuyor. 2015 yılından bu yana Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmekte, ve halen Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

          Evli ve üç çocuk annesidir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AFAD'dan turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı
        AFAD'dan turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı
        Bartın'da mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarıldı
        Bartın'da mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarıldı
        Faciadan dönüldü! Anadolu Otoyolu'nda kopan kayalar zincirleme kazaya neden oldu
        Faciadan dönüldü! Anadolu Otoyolu'nda kopan kayalar zincirleme kazaya neden oldu
        Fenerbahçe'den sessiz prova!
        Fenerbahçe'den sessiz prova!
        Kızılay'ın yeni başkanı belli oldu
        Kızılay'ın yeni başkanı belli oldu
        Kırkpınar'da yeni başpehlivan Yusuf Can Zeybek!
        Kırkpınar'da yeni başpehlivan Yusuf Can Zeybek!
        Erden Timur tek tek açıkladı
        Erden Timur tek tek açıkladı
        Orman yangınında 'tiny house'lar küle döndü!
        Orman yangınında 'tiny house'lar küle döndü!
        Redmond bilmecesi çözülüyor!
        Redmond bilmecesi çözülüyor!
        ABD açıkladı: DEAŞ lideri öldürüldü!
        ABD açıkladı: DEAŞ lideri öldürüldü!
        Sel suları Samsun'da can aldı!
        Sel suları Samsun'da can aldı!
        Ünlü şarkıcı uçakta olay çıkardı
        Ünlü şarkıcı uçakta olay çıkardı
        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        "Mankenim" diyen genç kadın ortalığı birbirine kattı!
        "Mankenim" diyen genç kadın ortalığı birbirine kattı!
        MEB, yeni eğitim yılına ait takvimi açıkladı
        MEB, yeni eğitim yılına ait takvimi açıkladı
        Fransızlar duyurdu!
        Fransızlar duyurdu!
        Farioli'den Attila Szalai'ye kanca!
        Farioli'den Attila Szalai'ye kanca!
        KDV artış katlanarak yansıyacak
        KDV artış katlanarak yansıyacak
        Üzüntü yarattı
        Üzüntü yarattı
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Angelino tamam sıra orta sahada!