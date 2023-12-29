Fatih Terim Panathinaikos'a imzayı attı!
Fatih Terim, Yunanistan ekibi Panathinaikos'la 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
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Yunanistan Süper Ligi'nde lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada bulunan Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen başladı.
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Yunan ekibiyle 1.5 yıllık anlaşmaya varan ve geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giderek yeşillerle ilk idmanına çıkan tecrübeli teknik adam, resmi imzayı da attı.
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Öte yandan Fatih Terim, Panathinaikos'un basketbolda Kızılyıldız'ı mağlup ettiği maçı salonda takip ederek Ergin Ataman'la buluştu.
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OAKA'da oynanan müsabaka öncesinde Fatih Terim taraftarlardan büyük bir alkış alırken, daha sonra Ergin Ataman da parkeye geldi ve tribünleri selamlayarak tecrübeli çalıştırıcıyla bir araya geldi.
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Fatih Terim, Ergin Ataman'la buluştu ve ortaya samimi görüntüler çıktı. Fatih Terim, galibiyetin ardından da Ataman'ı tebrik etti.