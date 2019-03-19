Bursa deplasmanında 2-0 geriye düştükten sonra mücadeleyi 3-2 kazanarak müthiş bir geri dönüşe imza atan Galatasaray, lige verilen araya moralli girdi... Lider M.Başakşehir'in 6 puan gerisinde 2. sırada bulunan Cimbom, bu sezon 4 karşılaşmayı geriden gelerek kazanmasını bildi. Bursa maçında yediği 2 golün ardından Badou Ndiaye'nin golüyle devre arasına 2-1 yenik durumda giren Sarı-Kırmızılı futbolcular, teknik direktörleri Fatih Terim'in hışmına uğradı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; İlk yarıdaki oyundan memnun olmayan ve oyuncularına çok kızan İmparator, soyunma odasında yaptığı konuşmayla, öğrencilerini kendilerine getirmesini bildi.

Kendilerinden önce oynayan Başakşehir'in puan kaybettiğini bilmelerine rağmen oyuncuların yeteri kadar istekli oynamadığını gören Terim'in, "Rakibimiz puan kaybetti ama siz kazanmak için yeterli mücadeleyi göstermiyorsunuz. Bu oyunla şampiyon olunmaz! Acilen kendinize gelin ve bu maçın şampiyonluk yolunda ne kadar önemli olduğunu aklınızdan çıkarmayın... Şampiyon olmak istiyorsanız daha fazla mücadele etmelisiniz. Şimdi gidin ve buraya galibiyetle dönün" ifadeleriyle soyunma odasını inlettiği kaydedildi.

Hocalarının tepkisiyle uyanan Sarı-Kırmızılı futbolcular da ikinci yarıya farklı başladı. Daha fazla mücadele eden Aslan, bulduğu 2 golle Timsah'ı avladı.