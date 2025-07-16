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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması!

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takım kaptanı ve kaleci Uğurcan Çakır'ın yanına ikinci bir Türk kaleciyi bulmanın kolay olmadığını, bunun için fazla alternatifin bulunmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 19:27 Güncelleme: 16.07.2025 - 19:27
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        Fatih Tekke'den Uğurcan açıklaması!
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        Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        Takıma yeni katılacak futbolcuların erken gelmesinin kendileri için önemli olduğunu belirten Tekke, "Oyuncuların birbiriyle uyumu, fiziksel durumlarını netleştirmek derken bunlar bizim için önemli çünkü herkesin bir beklentisi var. Yeni oyuncular, yeni kimlikle, yeni bir oyunla beraber oynamak bizi heyecanlandırabilir." dedi.

        Fatih Tekke, takıma yapılmasını istediği takviyelerle ilgili, "Oyuncularıma da söyledim size de söylüyorum. En az 2 orta saha, bir kenar ve bana göre bir de stoper. Bu arada sayısal bir problemimiz var, dolayısıyla içerideki oyunculardan kalacakların, gideceklerin meselesi var. Yavaş ilerliyoruz, bunu biraz daha hızlandırmamız lazım. Beklentim o. Ama şu ana kadar gördüğüm başkanımız ve tüm ekip elinden geleni yapıyor. Bazen istemediğimiz durumlar yaşayabiliyoruz ama şu an için biraz yavaş kaldık diyebilirim." ifadelerini kullandı.

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        Takımdaki genç oyuncuların zamana ihtiyacı olduğunu anlatan Tekke, şunları kaydetti:

        "Genç, yaşlı olması benim için çok bir şey ifade etmiyor. Eğer yetenekliyseniz 17 yaşında dünyanın birçok yerinde mesafe alabiliyor, milli takımlara gidebiliyorsunuz. Milli takımlarda bu yaşlarda oynayan birçok oyuncu var. Şu an bize katılan genç oyuncularımızın eksikleri var. Bizimle birlikte zamana, antrenmana, tempoya, ilişkilendirmeye, oyunu anlamaya, hatta bildiklerini unutmaya ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu çocukların zamana ihtiyaçları var. Genç oyuncu olarak kategoriye koyduğumda zaman ihtiyacı olan, belli bir aşamaya gelmişse oynaması gereken, burada değilse bile başka yerde oynaması gereken oyuncular. Şu an yaşlısı genci tüm takımın çalışmasından memnunum."

        "İKİNCİ TÜRK KALECİ BULMAK KOLAY DEĞİL"

        Bordo-mavili takımın kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır hakkında da görüşlerini bildiren Tekke, şöyle devam etti:

        "Kaleci talebimiz, böyle bir düşüncemiz var ama Uğurcan Çakır gibi bir kalecinin arkasında ikinci Türk kaleci bulmak kolay değil. Çok fazla alternatifimiz yok. Bir iki isim gündemde gibi. Konuştuklarımız, düşündüklerimiz var fakat bu da olmazsa neticesinde arkadaki oyuncular da bizim oyuncularımız. Hiçbir oyuncu oynamayarak gelişmiyor. Doyasıyla yaşları ne olursa olsun bu oyuncular da buna hazır olacaklar. Fatih, Ahmet niye oynamıyor konusu benim için bir soru değil. Trabzonspor'da oynaman gerekiyorsa, oynayacaksan bu performansla alakalı bir şey, isimle değil. Benim birinci kriterim performans."

        Fatih Tekke, savunmada hata yapmamaları gerektiğini ifade ederek, "Savunmada absürt hatalar yapmamamız gerekiyor. Bizim önce takım savunmasına hazırlıklı olmamız lazım. Bunun için de diğer takımlardan fiziksel seviyemizin artması lazım. Birçok faktör var ve hepsini düşünerek bir şablon oluşturmaya çalışacağız. Ama her şey gayet iyi gidiyor oyuncularımın hepsi inanılmaz çalışıyor. Fakat kalitemizin artması lazım, bunun için transferlerin hızlı gelmesini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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