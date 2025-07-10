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        Fatih'te 400 gönüllü turizm elçileri göreve başladı

        İstanbul'un Fatih Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası ile Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle tarihi yarımadayı gezen turistlere yardımcı olmak için başlatılan proje kapsamında, 400 gönüllü turizm elçisi göreve başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 18:33 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:33
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        Fatih'te turizm elçileri göreve başladı
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        İstanbul Ticaret Odası ile Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen "Gönüllü Turizm Elçileri" projesine ilişkin Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi'nin yanında tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, kentin sahip olduğu kültür mirasının yaklaşık üçte birinin Fatih sınırları içinde yer aldığını söyledi.

        Her mevsim turizme açık olan ilçenin, bütün tarihi bölge ve yapılarıyla çok önemli bir miras olduğunu ifade eden Turan, dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca ziyaretçinin bölgeyi büyük bir ilgi ve hayranlıkla gezdiğini belirtti.

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        Turan, İstanbul'un 3 ayrı medeniyete başkentlik yaparak tarihin her döneminde büyüleyici cazibesi, farklı kültürleri, dilleri ve inançları bir arada yaşattığını aktararak, "İstanbul kiliseleriyle camileriyle ve havralarıyla hem çok kültürlü hem çok dinli hem de çok dilli bir merkezdir. Orta Çağ'dan beri farklı kültürde insanlar bir arada yaşıyor. Geçmişte de seyahatin bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda İstanbul'da birçok dilde insanın anlayacağı tabelalar vardı. Biz de bu projeye 15 yıldır devam ediyoruz. Tek yönlü bir proje değil çift yönlü sosyal sorumluluk projesidir" dedi.

        Turan, "Gönüllü Turizm Elçileri" projesinin, gençlere sosyalleşme, dillerini geliştirme ve dünyanın her yerinden İstanbul'a gelen insanlarla tanışma fırsatı sunduğunu belirterek, "Bu projeye İstanbul'un her yerinden 1600 gencimiz müracaat etti, içlerinden 400'e yakın gencimizle birlikte 150 öğrenci yedek olarak bu projede yer alıyor" diye konuştu.

        İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, gençlerin kendilerini geliştirmelerinin çok önemli olduğunu ve İstanbul'daki tarihi ilçede herkesin bilmediği önemli noktaları öğrenmeleri gerektiğini aktardı.

        Avdagiç, İstanbul'un derinliklerini ve güzelliklerinin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, gönüllülere yönelik şunları söyledi:

        "Sizin burada yapmış olduğunuz güzellikler, sadece turiste yol göstermek değil, aynı zamanda onların İstanbul'da kalma sürelerini uzatmasını, kenti başkalarına tavsiye etmelerini ve alışveriş yapmalarını sağlıyorsunuz. Dolayısıyla ülkemize ve şehrimize ciddi katkılarda bulunuyorsunuz."

        Toplantıya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve 400 gönüllü turizm elçisi katıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Fatih Belediyesi
        #Gönüllü turizm elçileri
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