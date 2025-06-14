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        Haberler Gündem Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda

        Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda

        Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, dün akşam ekranlara ve kanala veda etti. Portakal, kanaldan ayrılma nedenini ise "Güzel geçen bir 2.5 yıldı. Mesleğe nokta mı yoksa virgül mü zaman gösterecek. Ama şu anda kendime zaman ayırmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Anın değerini vermem gerekiyor" diye açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 13:26 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:26
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        Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda
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        Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, dün akşamki yayınıyla emekli olduğunu duyurdu. Emekli olmasıyla beraber ekranlara veda ettiğini paylaşan Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "NOKTA MI VİRGÜL MÜ ZAMAN GÖSTERECEK"

        "Yine noktayı koyma zamanı. İyi başladım iyi bitirdim. Sözcü TV'ye son ana haberi yapıp yine emekliliğe geçtim. Güzel geçen bir 2.5 yıldı. Mesleğe nokta mı yoksa virgül mü zaman gösterecek. Ama şu anda kendime zaman ayırmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Anın değerini vermem gerekiyor. Bekle beni yeni yaşam."

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        #fatih portakal
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