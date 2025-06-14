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        Haberler Gündem Güncel Fatih Keleş: Etkin pişmanlık başvurusunda bulunmadım | Son dakika haberleri

        Fatih Keleş: Etkin pişmanlık başvurusunda bulunmadım

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, etkin pişmanlık başvurusunda bulunduğu iddiasının ardından açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 20:54 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:54
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        Fatih Keleş: Etkin pişmanlık başvurusunda bulunmadım
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        Fatih Keleş'in X hesabından paylaşılan açıklamada "Kamuoyu bilmelidir ki etkin pişmanlık başvurusunda bulunmadım. Çünkü işlediğim herhangi bir suç bulunmamaktadır. Ne dosyada atılı suçları işledim, ne de yasadışı bir örgüte üye oldum" ifadelerini kullanırken söz konusu iddiaları ortaya atanlar hakkında şikayetçi olacağını bildirdi.

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