Fatih Keleş: Etkin pişmanlık başvurusunda bulunmadım

Fatih Keleş'in X hesabından paylaşılan açıklamada "Kamuoyu bilmelidir ki etkin pişmanlık başvurusunda bulunmadım. Çünkü işlediğim herhangi bir suç bulunmamaktadır. Ne dosyada atılı suçları işledim, ne de yasadışı bir örgüte üye oldum" ifadelerini kullanırken söz konusu iddiaları ortaya atanlar hakkında şikayetçi olacağını bildirdi.

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