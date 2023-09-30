Farklı durumlara verdikleri komik tepkilerle size kahkaha attıracak çocukların görülmeye değer fotoğrafları
Çocuklar, yaşam formunun en masum ve en tatlı parçasını oluşturuyor. Yetişkinler için normal olan şeyler, onlar için o kadar beklenmedik olabiliyor ki yüzlerindeki samimi ifadeleri görmek hem eğlendiriyor hem de kapleri ısıtıyor.
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"1 aylık oğlumun harika büyükannesiyle ilk tanışması."
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"Bu sabah bebeklere müzik dersi veriyordum. Kızım kucağıma oturdu ve gitarımı yemeye çalıştı."
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"Yeğenim ilk kez parkta sallanıyor."
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"2 yaşındaki yeğenim domuzları okşarken çamura düştü, mutlu olduğunu sanmıyorum."
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"Oğlum ilk kez bir sebzeyle tanışıyor. Aynı şeyi hissediyoruz!"
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"Yeğenim ve ilk yağmur oyuncağı."
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"Yeğenime bir oyun evi yaptırdım. Bir gün harika bir yaşlı adam olacak."
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"Oğlum bu ışık anahtarının mağazadaki ışıkları kontrol edeceğini düşündü."
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"Top havuzu onun hayattaki bazı seçimlerini yeniden düşünmesine neden oldu."
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"Kardeşimin bugün beden eğitimi dersinde çekilmiş bir fotoğrafı."
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"Bu oğlumun Cadılar Bayramı kostümü. 'Gömlek' olmayı istedi."
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"Oğlum yarış arabası ile alışverişi kazanıyor!
Kaynak: Reddit
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