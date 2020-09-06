Porto'nun eski yıldızı Radamel Falcao’yu kiralamak için Galatasaray’a teklif yapacağı iddia edilmişti. Ancak Portekiz’in önde gelen basın organlarından olan A Bola’nın haberine göre; Kolombiyalı, 5 milyon Euro maaşı nedeniyle Porto’ya pahalı geldi. Porto, Famalicao’dan Toni Martinez’e yöneldi.

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