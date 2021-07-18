Falcao'dan kötü haber!

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma oyunları sonrası taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sakatlığı bulunan Radamel Falcao antrenmanda yer almadı. Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz takımdan ayrı bireysel programları doğrultusunda çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip yarın sabah yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.