2025 Temmuz faizsiz kredi veren bankaların listesi: Hangi banka, kaç TL faizsiz kredi veriyor?
Bankalar, faizsiz kredi kampanyalarını Temmuz ayında da sürdürüyor. Gerek kamu bankaları gerekse özel sektör bankaları, müşterilerine 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli nakit avans olanakları tanıyor. Söz konusu kampanyalarda geri ödeme süreleri ise genellikle 3 ila 6 ay arasında değişiklik gösteriyor. İşte, güncel faizsiz kredi seçenekleri...
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Bankalar, faizsiz kredi kampanyalarına devam ediyor. Bu kapsamda, 7 farklı banka, ilk defa hesap açan müşterilerine özel olarak 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli nakit avans desteği sunuyor. Kampanyalar kapsamında belirlenen geri ödeme süresi ise en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. İşte, 2025 yılı itibarıyla faizsiz kredi imkânı sağlayan bankalar...
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TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ
Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel 300 TL ile 25 bin TL arasında faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Müşteriler 2-3 ay vade olmak üzere faiz nakit avans kullanabiliyor.
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GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ
Garanti BBVA, bankanın yeni müşterilerine özel en fazla 50 bin TL ve 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi veriyor.
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ENPARA FAİZSİZ KREDİ
Enpara yeni müşterilerine özel olmak üzere; 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor. Kredi en fazla 6 aya kadar vadelendirilebiliyor.
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AKBANK FAİZSİZ KREDİ
Akbank yeni müşterilerine özel olarak faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Bin TL ile 35 bin TL arasında verilen faizsiz kredi en fazla 6 aya kadar vadelendiriliyor.
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QNB FAİZSİZ KREDİ
QNB, yeni müştelerine 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Müşteriler en fazla 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi seçeneğinden yararlanabilir.
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TEB FAİZSİZ KREDİ
TEB, Hoş Geldin Kredi Kampanyası kapsamında; sigortalı olmak koşulu ile Findeks notu 1850 ve üzerinde olan ve bankadan yeni hesap açan müşterilerine 3 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor.
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DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ
Denizbank, yeni müştelerine özel yüzde 0 faizli olmak üzere 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Kredi en fazla 6 ay vadeye bölünebiliyor.