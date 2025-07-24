Faizsiz kredi veren bankalar listesi 2025: Yüzde 0 faiz veren bankalar hangisi ve şartları nelerdir?

TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ

Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel 300 TL ile 25 bin TL arasında faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Müşteriler 2-3 ay vade olmak üzere faiz nakit avans kullanabiliyor.

İŞ Bankası'nın faizsiz kredi kampanyası şu şekilde; Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 55.000 TL

3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans!

1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap!

Şartlar ve koşullar için lütfen bankanın resmi web sitesini ya da şubeleri ziyaret ediniz.