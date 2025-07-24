Faizsiz kredi veren bankalar listesi 2025: Yüzde 0 faiz veren bankalar hangisi ve şartları nelerdir?
Bankalar tarafından yeni müşterilere sunulan faizsiz kredi kampanyaları için temmuz detayları belli oldu. Birçok banka 0 faizli kredi için temmuz ayında rakamları artırırken daha önce 30 bin TL olan tavan rakamda değişti. Buna göre sıfır faizli kredi için yeni tavan rakam 50-90 bin TL bandında değişiyor. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi? 0 faizli kredi başvuru şartları ne? İşte sıfır faizli kredi için merak edilen tüm detaylar...
- 1
Temmuz ayında faizsiz kredi veren bankalar araştırılıyor. Bankalar müşteri portföyünü geliştirmek için kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Peki Yüzde 0 faiz veren bankalar hangisi ve şartları nelerdir?
- 2
TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ
Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel 300 TL ile 25 bin TL arasında faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Müşteriler 2-3 ay vade olmak üzere faiz nakit avans kullanabiliyor.
İŞ Bankası'nın faizsiz kredi kampanyası şu şekilde; Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Tutar: 55.000 TL
3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans!
1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap!
Şartlar ve koşullar için lütfen bankanın resmi web sitesini ya da şubeleri ziyaret ediniz.
- 3
DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI
Denizbank'ın faizsiz kredi kampanyası şu şekilde; Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 50.000 TL
3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan kredi!
3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!
Şartlar ve koşullar için lütfen bankanın resmi web sitesini ya da şubeleri ziyaret ediniz.
-
- 4
QNB FAİZSİZ KREDİ
QNB, yeni müştelerine 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Müşteriler en fazla 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi seçeneğinden yararlanabilir.
- 5
AKBANK FAİZSİZ KREDİ
Akbank yeni müşterilerine özel olarak faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Bin TL ile 35 bin TL arasında verilen faizsiz kredi en fazla 6 aya kadar vadelendiriliyor.
- 6
TEB FAİZSİZ KREDİ
TEB, Hoş Geldin Kredi Kampanyası kapsamında; sigortalı olmak koşulu ile Findeks notu 1850 ve üzerinde olan ve bankadan yeni hesap açan müşterilerine 3 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor.
-
- 7
ENPARA FAİZSİZ KREDİ
Enpara yeni müşterilerine özel olmak üzere; 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor. Kredi en fazla 6 aya kadar vadelendirilebiliyor.
- 8
GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ
Garanti BBVA, bankanın yeni müşterilerine özel en fazla 50 bin TL ve 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi veriyor.