Fahriye Evcen'den göz kamaştıran pozlar! Ünlü ismin kusursuz fiziğine övgü yağdı!

Fahriye Evcen'in tarzına sevenlerinden 354 binin üzerinde beğeni ve 3600'den fazla övgü dolu yorum geldi. Evcen'in takipçileri: "Bu ne güzellik?", "İki çocuk annesi ama fizik on numara", "Siyah sana çok yakışıyor" gibi yorumlarda bulundu.