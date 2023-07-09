Anadolu Otoyolu'nda faciadan dönüldü! Kopan kayalar zincirleme kazaya neden oldu
Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde dağ yamacından kopan kayaların TIR'a çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi
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Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde İstanbul istikametinde seyreden TIR'a, Düzce-Bolu il sınırında dağ yamacından kopan kayalar isabet etti.
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Kontrolden çıkan TIR, aynı yöndeki iki otomobile çarptı.
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İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
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Yaralanın olmadığı kazada ekipler, yolu trafiğe kapattı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
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Temizleme ve araçların kaldırılması çalışmalarının başlatıldığı yolda ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
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