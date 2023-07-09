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        Anadolu Otoyolu'nda faciadan dönüldü! Kopan kayalar zincirleme kazaya neden oldu

        Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde dağ yamacından kopan kayaların TIR'a çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 19:48
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          Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde İstanbul istikametinde seyreden TIR'a, Düzce-Bolu il sınırında dağ yamacından kopan kayalar isabet etti.

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          Kontrolden çıkan TIR, aynı yöndeki iki otomobile çarptı.

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          İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

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          Yaralanın olmadığı kazada ekipler, yolu trafiğe kapattı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

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          Temizleme ve araçların kaldırılması çalışmalarının başlatıldığı yolda ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

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