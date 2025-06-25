Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Mola, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 4 yıllık birlikteliklerini 2023'te evlenerek taçlandırmıştı. Ezgi Mola'nın nikâh şahidi Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın şahidi ise Sinan Engin olmuştu.
Çift, evlendikten kısa bir süre sonra da oğulları Can'a kavuştu. Ancak Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'dan şaşırtan bir haber geldi. Ezgi Mola, boşanma kararı aldıklarını duyurdu.
Ünlü oyuncu; "İki yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiç bir şeye inanmayın. (Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan) Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler" dedi.
Ezgi Mola'nın bu açıklamasını Mustafa Aksakallı da sosyal medya sayfasında yayımladı.
Çift, üç gün önce Sinan Engin'in kızı Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı'nın Çorum'da düğüne katılmıştı.