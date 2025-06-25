Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ezgi Mola boşanıyor mu? Sosyal medya hesabından duyurdu! Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'dan ayrılık kararı! - Son dakika magazin haberleri

        Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor

        Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Mola, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 17:22 Güncelleme: 25.06.2025 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanıyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 4 yıllık birlikteliklerini 2023'te evlenerek taçlandırmıştı. Ezgi Mola'nın nikâh şahidi Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın şahidi ise Sinan Engin olmuştu.

        Çift, evlendikten kısa bir süre sonra da oğulları Can'a kavuştu. Ancak Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'dan şaşırtan bir haber geldi. Ezgi Mola, boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

        REKLAM

        Ünlü oyuncu; "İki yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiç bir şeye inanmayın. (Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan) Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler" dedi.

        Ezgi Mola'nın bu açıklamasını Mustafa Aksakallı da sosyal medya sayfasında yayımladı.

        Çift, üç gün önce Sinan Engin'in kızı Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı'nın Çorum'da düğüne katılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ezgi mola
        #Mustafa Aksakallı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        En düşük emekli aylığına zam yolda mı?
        En düşük emekli aylığına zam yolda mı?
        25 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        25 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Habertürk Anasayfa