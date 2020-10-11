"EVLİLİK" AÇIKLAMASI

Öte yandan Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin, "Oğulcan Bey ile evleneceğiniz yönündeki haberler doğru mu?" sorusuna, "Yok öyle bir şey. Doğru değil şu anda diyelim" yanıtını vermişti.