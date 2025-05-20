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        Haberler Gündem İstanbul Eyüpsultan'da 7 katlı binada yangın - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Eyüpsultan'da 7 katlı binada yangın

        Eyüpsultan'da 7 katlı binanın çatı katında başlayıp bitişikteki 2 binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 20.05.2025 - 19:43
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        Eyüpsultan'da 7 katlı binada yangın
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        Göktürk Mahallesi Çeşmebaşı Caddesi'ndeki bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 binanın çatısına sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Binalarda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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