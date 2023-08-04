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        Haberler Futbol 1. Lig Eyüpspor Eyüpspor, Dimitri Payet'i transfer etmek istiyor! - Futbol Haberleri

        Eyüpspor, Dimitri Payet'i transfer etmek istiyor!

        2016-17'den bu yana top koşturduğu Marsilya'dan gözyaşlarıyla ayrılan Dimitri Payet, Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'un gündeminde!

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 04.08.2023 - 09:05
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        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
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        Bu sezon Süper Lig'e yükselme niyetinde olan ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Eyüpspor transferde büyük oynuyor. Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yürüttüğü Trendyol 1. Lig ekibi, Dimitri Payet ile ilgileniyor.

        Suudi Arabistan ve Yunanistan'dan da teklifler bulunan Fransız futbolcuyla Türkiye'den başka kulüpler de ilgilense de Eyüpspor bu transferde mesafe kat etmiş durumda.

        Marsilya'nın jübile ve ardından teknik heyete katılma teklifini futbol oynamak istediği için reddeden ve ayrılma yolunu seçen tecrübeli oyuncunun, istediği maaşa yakın bir teklif alması durumunda Avrupa'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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        Marsilya formasıyla 326 maça çıkan Dimitri Payet, 78 gol ve 95 asistlik performans sergilemişti. Geçen sezon Igor Tudor'la arasında anlaşmazlıklar bulunan tecrübeli yıldız Marsilya'ya gözyaşları içinde veda etmişti.

        Eyüpspor ise transferde şimdiye kadar Robin Yalçın, Caner Erkin, Adrien Regattin, Ahmed Kutucu, Birkan Tetik, Prince Ampem, Al Hassan Toure ve Kubilay Anteplioğlu'na imza attırdı.

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