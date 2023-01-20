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EYT SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Takvim netleşiyor, Meclis yolunda! 2023 EYT yasası çıktı mı, Meclis'ten ne zaman çıkar, şartları neler ve kimleri kapsıyor?

EYT son durum: Takvim netleşiyor! 2023 EYT ne zaman çıkacak, şartları neler?

EYT son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası şartları ile ilgili son detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT'nin ne zaman Meclis'e sunulup yasalaşacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 2023 EYT son durum...

Giriş: 20.01.2023 - 17:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile ilgili detaylar gündemdeki yerini aldı. Sözleşmeli personele kadronun Meclis'ten geçerek yasalaşmasının ardından gözler EYT'ye çevrildi. Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşın yararlanacağı EYT yasasının ne zaman çıkacağı sorgulanıyor. İşte 2023 EYT'de son durum...

  • EYT'DE SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesine ilişkin, "En kısa sürede bu konuyla ilgili kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunacağız. Şubat ayı içerisinde yasalaştırıp EYT'li kardeşlerimizin mart ayında emekli maaşlarını almalarına dönük bu takvimi inşallah gerçekleştirmiş olacağız." bilgisini paylaştı.

  • AK PARTİ'DEN KRİTİK EYT AÇIKLAMASI! 

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT yasasının çıkacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin bu ay sonuna doğru Meclis'e gelebileceğini ifade eden Turan "EYT en geç Ocak sonu Meclis’te olur, Şubat ortasında yasalaşır" dedi.

  • AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da EYT ile ilgili açıklamada bulundu. Elitaş, konuyla ilgili "EYT bize geldiği tarihten itibaren kanun teklifinin verileceğini düşünemezsiniz. Geldikten sonra bir 10 günlük süre gerekiyor. EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz. Bizden tarih istemeyin. Muhalefet çalışmaları tıkıyor. Çalışmaları engelliyorlar. Bu engellemeleri de dikkate alarak bir süre sözü veremiyoruz. Kanun hazırlama aşaması var" ifadelerini kullandı.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!

    Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesine de değindi. İşte o açıklamalar:

    "EYT ile çalışmayı yakında Meclis'imizin takdirine sunuyoruz. Gençlerimizin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 6 bakanlığımızın ortak çalışmayla başlattığımız 1 Milyon Yazılımcı Projemizin ilk etabını tamamladık. Devam eden ilgi sebebiyle programları daha da güçlendirmek kararı aldık." ifadelerini kullandı. 

  • EYT YASASI KİMLERİ KAPSAYACAK?

    23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

  • EYT NE ZAMAN MECLİS'E SUNULACAK?

    Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'ün ilk haftalarında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu çözüme kavuşturulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Ocak ayının sonuna kadar Meclis'e sunulması bekleniyor.

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin, Ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.

  • EYT YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son olarak katıldığı bir televizyon programında "Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz." dedi. Buna göre; düzenlemenin kısa sürede Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

  • EYT YASALAŞTIĞINDA BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN ALINACAK

    EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

    "EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor."

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI YAYINDA EYT DETAYLARINI AÇIKLADI

    Beştepe'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki düzenleme için zirve yapıldı. Zirve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklamalarda bulundu. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında satır başları şu şekilde;

    "Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

    Bugün ülkemizin tüm tartışma alanlarını, milletimizin her kesimin beklentilerini çözmüş olarak 2023'e girme kararlılığımızın son örneği olan EYT ile ilgili düzenleme müjdesiyle huzurundayım.

    Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen düzenleme uzun süre kapsamlı çalışmanın ardından nihai halini almıştır.

    Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, sürdürülebilir, makul, adil seviyeye getirilmesi hususunda önemli reformlara imza atmış hükümetiz.

  • Geçmiş yıllardaki gerçeklerden kopuk uygulamalar sebebiyle kamu bütçesine büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemini yönetilebilir hale getirmek için çok çalıştık, uğraştık.

    Elbette her reform, düzenleme beraberinde yeni tartışmaları da getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın talepleridir.

    Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürebilir olmadığına inanıyoruz.

    Geçmiş yıllarda bunun acısı çok yaşanmıştır. Sistemin idamesine zarar vermeden ülke ekonomisi üzerine kaldıramayacak yükler bindireceği için uzun yıllar böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık.

  • 85 milyon hep birlikte ortak geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu derinlemesine incelemeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi taahhüt altına girmek istemedik.

    Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışıyla gösterdik, gösteriyoruz.

    Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışıyla gösterdik, gösteriyoruz.

    Asgari ücret rakamı da bu iradenin bir tezahürüdür. 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile beklentilerini karşılayan adımın müjdesi ile kendilerine desteğimizi sergileme yoluna gidiyoruz.

  • Devlet için fedakarlık anlamına gelen düzenlemeyle birlikte sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum.

    Her konuda her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi milletimiz için yapıyor ve adıyoruz.

    Hatırlayacak olursak ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor.

    Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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