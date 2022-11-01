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Kayıp üniversite öğrencisi için Eymir Gölü'nde arama çalışması başlatıldı

Başkent'te endişe veren bir olay yaşandı. Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş için, Eymir Gölü çevresinde arama çalışması başlatıldı

Giriş: 01.11.2022 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
Eymir Gölü'nde kaybolan üniversiteli için seferberlik! - Güncel haberler
Eymir Gölü'nde kaybolan üniversiteli için seferberlik!
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AA

Kayıp olduğu bildirilen Ankara Üniversitesi öğrencisi Doğanay Demirtaş için Eymir Gölü çevresinde arama çalışması başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Demirtaş'ı arama çalışmaları Eymir Gölü çevresinde sürüyor.

Ailesinin cumartesi gününden beri haber alamadığı Demirtaş için AKUT, Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri cep telefonundan alınan sinyalin bulunduğu alanda koridor oluşturdu.

SARP ARAZİDE ARANIYOR

ODTÜ ormanlık alanı üzerinden kol halinde ekipler yamaçtan inerek kayıp gencin bulunması için arama çalışması yaptı. Sık sık adı ve soyadıyla kayıp gence seslenen ekipler, Turan Güneş Bulvarı ile Eymir Gölü arasındaki sarp ve dik arazide arama çalışmalarını sürdürdü.

Eymir Gölü'nün diğer tarafında kalan arama koridorunda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Demirtaş'ın kuzeninin eşi Erhan Yeşilyurt, telefon sinyalinin alındığı yerin Eymir Gölü çevresi olduğunu ve 2-3 gündür Demirtaş'a ulaşılamadığını söyledi.

Demirtaş'ın Ankara Üniversitesi öğrencisi olduğunu, daha önce göle birkaç kez gelerek kuşlarla ilgili araştırmalar yaptığını dile getiren Yeşilyurt, Demirtaş'ın bir an önce bulunmasını temenni etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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