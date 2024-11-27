Evrim Alasya'nın Paris pozları
'Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya, Paris tatilinden paylaşımlarda bulundu
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SHOW TV'de büyük ilgiyle izlenen 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Kıvılcım Arslan' karakterini canlandıran Evrim Alasya, Kerem Alışık ile aşk yaşamaya başlamıştı
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Evrim Alasya ile Kerem Alışık, fırsat buldukça yurt dışı tatiline bile çıkıyor.
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Evrim Alasya, Fransa tatilinden sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunarak Paris sokaklarında geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı.
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Evrim Alasya, 423 bin takipçili sosyal medya hesabından bulnduğu paylaşımlara; "Aylardan kasım" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram