Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Evrim Alasya'nın Paris pozları - Magazin haberleri

        Evrim Alasya'nın Paris pozları

        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya, Paris tatilinden paylaşımlarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 21:32 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          SHOW TV'de büyük ilgiyle izlenen 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Kıvılcım Arslan' karakterini canlandıran Evrim Alasya, Kerem Alışık ile aşk yaşamaya başlamıştı

        • 2

          Evrim Alasya ile Kerem Alışık, fırsat buldukça yurt dışı tatiline bile çıkıyor.

        • 3

          Evrim Alasya, Fransa tatilinden sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunarak Paris sokaklarında geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

        • 4

          Evrim Alasya, 423 bin takipçili sosyal medya hesabından bulnduğu paylaşımlara; "Aylardan kasım" notunu düştü.

          Fotoğraflar: Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        27 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        27 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Florya arazisinde son durum ne?
        Florya arazisinde son durum ne?
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        Havayollarında umut var
        Havayollarında umut var
        Feyyaz Uçar: Aramızdan ayrılanlar olacak
        Feyyaz Uçar: Aramızdan ayrılanlar olacak
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Avukatına âşık oldu
        Avukatına âşık oldu
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Habertürk Anasayfa