TÜİK, evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. TÜİK'e göre, evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı geçtiğimiz yıla göre azaldı. Bunun yanında her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891 iken 2023 yılında 565 bin 435 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2022 yılında 182 bin 437 iken 2023 yılında 171 bin 881 oldu.
Giriş: 22.02.2024 - 15:17 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:17