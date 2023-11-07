150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler ve kimler alabilecek?
Yeni evlenecek çiftlere Aile ve Gençlik Bankası vasıtasıyla 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli ve yüzde sıfır faizle 150 bin TL kredi imkanı sağlanacak. 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu. Evlilik kredisi başvuru kriterlerinin oluşturulduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, başvuru tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 2023 devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detaylar...
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Devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları, yeni evlenecek çiftler tarafından takip ediliyor. Aile ve Gençlik Bankası tarafından ödenecek 150 bin TL evlilik kredisi 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak ödenecek. Gelir ve yaş kriterinin olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evlilik kredisi başvurularına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları...
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150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ MECLİS'E GELDİ
Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu.
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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.
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EVLİLİK KEDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Göktaş, Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katılanların faydalanacağı çalışmaya ilişkin olarak Meclis'i işaret etti. Göktaş, "Tüm çalışmalarımızı tamamladık, Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." dedi.
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FAİZSİZ EVLİLİK KEDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek." ifadelerini kullandı.
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EVLİLİK KREDİSİ HANGİ İLLERDE GEÇERLİ OLACAK?
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, pilot illerin Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya olduğunu ifade ederken kanun teklifinde deprem bölgesine özel olarak yaş sınırlaması olmadığını, fonun projeye göre değerlendirme yapılacağını duyurdu.
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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
AK Parti Grup Başkanvekili Usta,evlilk kredisi başvurularına ilişkin olarak "Dijital olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilan edecek. Gençlerin şartları da ilan edilecek. Şartları tutan gençlerimize 150 bin TL iki yıl ödemesiz, dört yıl ödeme şartıyla faizsiz kredi verilecek" açıklamasında bulundu.
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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Kabine sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi. Buna göre; Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin aralık ayı civarında verilmesi bekleniyor
BAKAN GÖKTAŞ'TAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI
Yeni evlenecek gençlere kredi imkanı sağlayacak Aile ve Gençlik Bankası'na yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, şu bilgileri paylaştı:
"Deprem bölgesi için pilot proje başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır."
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.
Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.
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