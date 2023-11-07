Devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları, yeni evlenecek çiftler tarafından takip ediliyor. Aile ve Gençlik Bankası tarafından ödenecek 150 bin TL evlilik kredisi 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak ödenecek. Gelir ve yaş kriterinin olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evlilik kredisi başvurularına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları...