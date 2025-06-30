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        Evlat Edinme Şartları Nelerdir? Evlat Edinmek İçin Gerekenler Nelerdir?

        Evlat edinme, biyolojik bağ bulunmayan bir çocuğun, yasal yollarla başka bir birey ya da aile tarafından nüfusuna geçirilmesi ve tüm haklarıyla birlikte ailenin bir parçası haline gelmesi işlemidir. Türkiye'de evlat edinme süreci, Türk Medeni Kanunu ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup hem çocuğun hem de evlat edinenlerin yüksek yararı gözetilerek detaylı şartlara bağlanmıştır. Bu haber metninde, evlat edinme şartları, başvuru süreci ve gerekli belgeler detaylı olarak açıklanmıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 14:56 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:56
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        Evlat Edinme Şartları Nelerdir?
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        Evlat Edinme Nedir?

        Evlat edinme, bir çocuğun mahkeme kararıyla biyolojik ebeveynleri dışındaki birey ya da çift tarafından, yasal olarak kendi çocukları gibi kabul edilmesi ve bu çocuğa aile bağlarının tesis edilmesidir. Evlat edinilen çocuk, miras dahil birçok yasal hakka sahip olur.

        Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

        Yaş Şartı

        Evlat edinmek isteyen kişinin en az 30 yaşında olması gerekir.

        Evli çiftler için bu yaş şartı aranmaz; ancak çiftlerin en az 5 yıldır evli olmaları gerekir.

        Evli olmayan bireyler de tek başına evlat edinme başvurusu yapabilir.

        Evlat Edinilecek Çocuğun Yaşı

        Genel olarak 0-18 yaş aralığındaki çocuklar evlat edinilebilir.

        18 yaşından büyük bireyler, istisnai hallerde ve rızaya bağlı olarak evlat edinilebilir.

        Yaş Farkı Şartı

        Evlat edinen kişi ile evlat edinilecek çocuk arasında en az 18 yaş fark bulunmalıdır.

        Bakım ve Eğitim Süresi

        Evlat edinilmek istenen çocuk, evlat edinmek isteyen kişi veya aile tarafından en az 1 yıl süreyle bakım ve gözetim altında tutulmuş olmalıdır. Bu süre içerisinde çocuğun uyumu ve aileyle ilişkisi incelenir.

        Çocuğun Rızası

        12 yaşını doldurmuş çocuklar için kendi rızası gereklidir.

        12 yaş altındaki çocuklar için, yasal temsilcisinin rızası yeterlidir.

        Adli ve Mali Durum İncelemesi

        Evlat edinmek isteyen bireylerin adli sicil kayıtları, karakterleri ve maddi durumları incelenir.

        Sabıka kaydı olan, istikrarsız gelir düzeyine sahip veya çocuğun refahını riske atabilecek kişiler için evlat edinme başvurusu reddedilebilir.

        Sağlık Durumu

        Fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler evlat edinmeye uygun kabul edilir.

        Uzun süreli tedavi gerektiren veya bulaşıcı hastalığı olan bireylerin başvurusu ayrıntılı değerlendirmeye alınır.

        Evlat Edinme Başvurusu Nasıl Yapılır?

        İlk Başvuru Evlat edinmek isteyen birey veya çiftler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine şahsen başvuru yapar.

        Belgelerin Teslimi Başvuru sırasında gerekli belgeler teslim edilir. Bunlar arasında kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi, gelir durum belgesi, sağlık raporu ve evlilik cüzdanı (varsa) bulunur.

        Sosyal İnceleme Süreci Sosyal hizmet uzmanları, başvuru sahiplerinin yaşadığı ortamı, psikososyal durumu ve çocuğa sunabilecekleri yaşam koşullarını detaylı olarak değerlendirir.

        Eşleştirme ve Deneme Süreci Uygun bulunan başvuru sahiplerine çocuk önerilir ve bakım süreci başlar. Bu süreçte çocuk, evlat edinmek isteyen aileyle yaşamaya başlar.

        Mahkeme Kararı Deneme süreci sonunda uygun görülürse evlat edinme, aile mahkemesi kararıyla resmiyet kazanır ve çocuk, evlat edinenin nüfusuna geçirilir.

        Gerekli Belgeler

        Nüfus cüzdanı fotokopisi

        İkametgâh belgesi

        Sabıka kaydı

        Gelir belgesi (maaş bordrosu, vergi levhası vb.)

        Sağlık raporu (tam teşekküllü hastaneden)

        Evlilik cüzdanı (evli çiftler için)

        Başvuru dilekçesi

        Kimler Evlat Edinemez?

        30 yaş altındaki bekar bireyler

        5 yıldan az süredir evli olan çiftler

        Fiziksel veya ruhsal engeli çocuğun gelişimini olumsuz etkileyebilecek durumda olanlar

        Geliri yetersiz olan ya da sabıka kaydı bulunan bireyler

        Çocukla arasında 18 yaş farkı bulunmayanlar

        Çocuğun bakımını en az 1 yıl üstlenmeyenler

        Evlat Edinmenin Sonuçları Nelerdir?

        Çocuk, evlat edinenin soyadını alır ve tüm yasal miras haklarına sahip olur.

        Evlat edinme kararı geri alınamaz; çocukla biyolojik evlat gibi bağ kurulur.

        Çocuğun eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi tüm sorumlulukları evlat edinen kişiye geçer.

        Evlat edinme, yalnızca bir çocuğa yuva vermek değil, aynı zamanda onun fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimini üstlenmek anlamına gelir. Bu nedenle Türkiye’de evlat edinme süreci oldukça dikkatli ve çok yönlü değerlendirme ile yürütülür. Hem çocuğun hem de evlat edinmek isteyen bireylerin en iyi koşullarda buluşabilmesi için yasal çerçeve net bir şekilde belirlenmiştir. Bu sürece girecek bireylerin tüm şartları dikkatlice değerlendirmesi ve süreci titizlikle yürütmesi gerekmektedir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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