Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı 16 Haziran 2025

Evde bakım maaşı ödeneğinden yararlanan binlerce vatandaş ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini araştırıyor. Bilindiği üzere bu ödeme Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakmakla yükümlü olan vatandaşlara gönderiliyor. Bu kapsamda "Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi ve sorgulama ekranı.