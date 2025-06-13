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        Haberler Dünyadan Eva Longoria tatilde aşka geldi - magazin haberleri

        Eva Longoria tatilde aşka geldi

        İspanya'nın Marbella şehrinde tatil yapan Eva Longoria, eşi Jose Baston ile yakınlaştığı anlarda objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:05
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        Ünlü oyuncu Eva Longoria, İspanya'nın Marbella şehrinde ailesiyle tatilin tadını çıkardı. 50 yaşındaki ABD'li yıldız, objektiflere yansıdığı mayolu haliyle büyük beğeni topladı.

        Eva Longoria, 6 yaşındaki oğlu Santiago ve eşi Jose Baston ile denize girerken oldukça neşeli görünüyordu. ünlü oyuncu, oğluyla suda oyun oynarken objektiflere yansıdı.

        Eva Longoria, 2013'te tanıştığı Jose Baston ile 2016'da evlendi. Baston’ın, ilk eşi Natalia Esperón’dan 29 yaşında Natalia adında bir kızı ve 21 yaşında Mariana ve Jose adında ikizleri var.

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        Eva Longoria, eşi Jose Baston ile yakınlaştığı anlarda da fotoğraflandı.

        Eva Longoria, Jose Baston'dan önce, 2000 - 2004 arasında oyuncu Tyler Christopher ile 2007 - 2011 arasında da basketbolcu Tony Parker ile evliydi.

        GÖÇMEN POLİTİKASINA TEPKİ GÖSTERDİ

        Öte yandan Eva Longoria, dün Los Angeles'taki protestolara ve Donald Trump yönetiminin göçmen politikalarına dair yorumuyla gündeme gelmişti. Los Angeles'ta isyanlara yol açan göçmenlerin sınır dışı edilmeleri sorununu sert bir şekilde eleştiren Longoria, fiziksel olarak Los Angeles'ta olmasa da kalbinin, devam eden olaylardan etkilenen herkesle birlikte olduğunu söylemişti.

        Meksika asıllı ABD'li olan Eva Longoria, Los Angeles'ta başlayıp başka ABD şehirlerine de yayılan olayların gelişmesini izlerken şok içinde olduğunu ve bunun ABD'nin atalarının ortaya koyduğu temel ilkelere aykırı olduğunu söyleyerek; "Ülkemizde hiç kimse suçlu istemiyor, hiç kimse tecavüzcü istemiyor, hiç kimse uyuşturucu satıcısı istemiyor, hiç kimse kötü oyuncu istemiyor; olan bu değil" demişti.

        Eva Longoria, Donald Trump'ın eylemlerinde aşırıya kaçtığını ve yalnızca suçluları sınır dışı etme kampanyası vaadine sadık kalmadığını belirtmişti.

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        #Eva Longoria
        #tatil
        #İspanya
        #aşk

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