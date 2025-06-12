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        Haberler Dünyadan Eva Longoria'dan isyana yol açan göçmen politikalarına sert eleştiri - magazin haberleri

        Eva Longoria'dan isyana yol açan göçmen politikalarına sert eleştiri

        ABD'de göçmenlere yönelik baskılara karşı isyan büyürken, ünlü oyuncu Eva Longoria da sessiz kalmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:50
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        Eva Longoria, Los Angeles'ta isyanlara yol açan göçmenlerin sınır dışı edilmeleri sorununu sert bir şekilde eleştirdi. Şehri 5 gündür etkisi altına alan göçmen yanlısı protestoları sona erdirmek için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından yorum yapan Longoria, günü 10,6 milyon Instagram takipçisine hitaben çektiği videoda, fiziksel olarak Los Angeles'ta olmasa da kalbinin, devam eden olaylardan etkilenen herkesle birlikte olduğunu söyledi.

        Fransa'da bulunan 50 yaşındaki oyuncu, gelişen olayların uzaktan tanıklık etmenin zor olduğunu söyleyerek; "Şu anda Los Angeles'ta olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal edemiyorum. Bunun Austin, Teksas'ta gerçekleştiğine inanamıyorum. Ülkenin her yerinde gerçekleştiğine inanamıyorum. Yorumlar ve insanların buna tepkileri beni gerçekten çok şaşırttı, çünkü hepsi Amerikan karşıtı" dedi.

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        Meksika asıllı ABD'li oyuncu, Los Angeles'ta başlayıp başka ABD şehirlerine de yayılan olayların gelişmesini izlerken şok içinde olduğunu ve bunun ABD'nin atalarının ortaya koyduğu temel ilkelere aykırı olduğunu söyledi.

        Los Angeles'ta gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek için düzenlenen protestolar sürüyor. Protestolarda gerginliğin artmasının ardından yetkililer, dün Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan etti

        "Ülkemizde hiç kimse suçlu istemiyor, hiç kimse tecavüzcü istemiyor, hiç kimse uyuşturucu satıcısı istemiyor, hiç kimse kötü oyuncu istemiyor; olan bu değil" diyen Eva Longoria, Donald Trump'ın eylemlerinde aşırıya kaçtığını ve yalnızca suçluları sınır dışı etme kampanyası vaadine sadık kalmadığını söyledi.

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        #Eva Longoria
        #Donald Trump
        #göçmen
        #los angeles olayları

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