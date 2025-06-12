ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump, Washington'daki Kennedy Center'da düzenlenen gala gecesinde sıcak karşılanmadı. Göçmenlere yönelik gözaltı dalgasının ardından Los Angeles kentinde başlayan ve diğer şehirlere yayılan protestolar sürerken, Trump çifti de tiyatro açılışında protesto edildi.

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78 yaşındaki Donald Trump ile 55 yaşındaki Melania Trump, 'Sefiller' (Les Misérables) oyununun açılış gecesinde, önce kırmızı halıda basının karşısına geçti, ardından salona girdi. Ancak salonda, seyirci koltuklarından yuhalama sesleri yükseldi.

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Bu, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başlamasından birkaç gün sonra kendisini, Amerikan performans sanatının en iyilerini sergileyen prestijli mekân Kennedy Center'ın başkanı ilan etmesinin ardından, eşiyle birlikte Kennedy Center'da katıldığı ilk etkinlikti.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve eşi Usha da açılış gecesine katıldı. Vance çifti de mart ayında Kennedy Center'a Ulusal Senfoni Orkestrası'nı izlemek için gittiklerinde seyirciler tarafından yuhalanmışlardı.

'Sefiller'in açılış gecesinden birkaç hafta önce ABD basını, müzikaldeki 12 oyuncudan en az 10'unun Trump'ın geceye katılmasını istemediğini bildirdi. Oyuncu kadrosuna performans göstermeme seçeneği verildiği ve birçoğunun katılmamayı seçtiği öğrenildi.

Kennedy Center kırmızı halısına çıkan Donald Trump'a, oyuncuların kendisini boykot etmesi sorulduğunda, "Hiç umursamıyorum. Dürüst olmak gerekirse, umursamıyorum. Tek yaptığım ülkeyi iyi yönetmek" dedi. Şubat ayında Issa Rae, Trump'ın Kennedy Center'ın başkanı olmasının ardından biletleri tükenen konserini iptal etmişti.