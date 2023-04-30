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Eva Green'in milyon dolarlık davası sonuçlandı - Magazin haberleri

Eva Green'in milyon dolarlık davası sonuçlandı

Eva Green'in kadrosunda yer aldığı 2019'da çekimleri durdurulan 'A Patirot' filminin yapımcısı ve finansörleriyle davalık olmuştu. Green'in milyon dolarlık davası sonuçlandı

Giriş: 30.04.2023 - 13:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Fransız oyuncu Eva Green, 'A Patirot' filminin yapım şirketi White Lantern Films'e ve finansör SMC Specialty Finance LLC'ye arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle filmden ayrılma kararı almış ve 1 milyon dolar talep ettiği bir dava açmıştı. Yapım şirketi de Green’in hiçbir zaman filmde rol alma niyeti olmadığını öne sürerek oyuncuya 5 milyon dolarlık karşı dava açmıştı.

  • DAVA SONUÇLANDI

    Eva Green, Londra Yüksek Mahkemesi'nde görülen davayı kazandı. Dava sonrası açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, şunları söyledi: Sevdiğim ve imzaladığım güzel bir filmi savunmak için dişimle tırnağımla savaştım. Çok değer verdiğim bir nedenden bahseden, sorunu çözmezsek meydana gelebilecek kaynak savaşları ve kitlesel göç konusunda uyarıda bulunan bir film. Adalet galip geldi.

  • "HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

    Yapım şirketi White Lantern Films ise "Karar ve mahkemenin bulguları karşısında hayal kırıklığına uğradık. Temyiz de dahil olmak üzere seçenekleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

  • "İFŞA EDİLMEYİ BEKLEMİYORDUM"

    Öte yandan mahkemeye sunulan belgelerde Eva Green'in mesajlaşmalarda yapımcılara "moron", "aptal", "üzgün küçük insan" ve "üç kağıtçı sosyopat" gibi ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.

    Yahoo! News'un haberine göre; Eva Green, prodüksiyonu sabote ettiğini ya da terk ettiğini şiddetle reddetmişti. Green'in tanık kürsüsünde "Bir şeyleri çok açık bir şekilde söyleme huyum vardır" dediği ve "Mesajlarımın mahkemede ifşa edilmesini beklemiyordum. Bu zaten çok aşağılayıcı bir durum" ifadelerini kullandığı bildirilmişti.

  • ESKİ ROL ARKADAŞININ SÖZLERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

    Mesajların başka bir yerinde Eva Green'in senaryonun haklarını satın alma ve filmi kendi ekibiyle çekme olasılığını tartıştığı da söylenmişti. Green'in ise aslında filmden 'çıkma' niyetinin olmadığını; 2015'de bir başka 'James Bond' filmi çekmektense 'camı kırıp bileklerini kesmeyi' tercih edeceğini söyleyen, 'Casino Royale'deki rol arkadaşı Daniel Craig'in yorumuyla karşılaştırarak açıklamıştı: Bazen kast etmediğiniz şeyler söylersiniz. Birinden nefret edersiniz, 'Bu kişiyi öldüreceğim' dersiniz. Peki gerçekten o kişiyi öldürecek misiniz? Hayır. Bu sadece kalpten gelen bir çığlıktır. Daniel Craig'in bir kez daha bir Bond filminde oynamaktansa 'bileklerini kesmeyi' tercih edeceğini söylediği ünlü bir örnek var. Ama Craig sözleşmesine sadık kaldı, başka bir Bond filminde oynadı ve bileklerini kesmedi. Bazen aşırı baskı altında böyle şeyler söylersiniz.

  • Eva Green, Daniel Craig'in sözlerini daha önce alıntılayan menajeri Charles Collier'ı kopyaladığının iddia edilmesi üzerine; "Bu hikayeyi çok iyi biliyorum çünkü Daniel'i tanıyorum" diye karşılık vermişti.

  • "PRESTİJİNİ SARSMAYA ÇALIŞTILAR"

    Eva Green, yapım şirketine açtığı davanın mahkemesine katılmamıştı. Green'in avukatı Edmund Cullen, 2019'da çekilmesi planlanan filmde rol almak istediğini ama yapım şirketinin talepleri yerine getirmediğini öne sürmüştü.

    Avukat, yapımcıların Green'i "prestijini sarsmaya" ve 20 yıllık oyunculuk kariyeri olan oyuncunun "adını lekelemeye" çalıştığını ileri sürmüştü.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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