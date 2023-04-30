"İFŞA EDİLMEYİ BEKLEMİYORDUM"
Öte yandan mahkemeye sunulan belgelerde Eva Green'in mesajlaşmalarda yapımcılara "moron", "aptal", "üzgün küçük insan" ve "üç kağıtçı sosyopat" gibi ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.
Yahoo! News'un haberine göre; Eva Green, prodüksiyonu sabote ettiğini ya da terk ettiğini şiddetle reddetmişti. Green'in tanık kürsüsünde "Bir şeyleri çok açık bir şekilde söyleme huyum vardır" dediği ve "Mesajlarımın mahkemede ifşa edilmesini beklemiyordum. Bu zaten çok aşağılayıcı bir durum" ifadelerini kullandığı bildirilmişti.