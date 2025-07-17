EuroCup'ta 2025-2026 sezonu fikstürü çekildi!

Avrupa basketbolunun 2 numaralı organizasyonu BKT Eurocup'ta 2025-2026 sezon fikstürü belli oldu.

Ligden yapılan açıklamaya göre 20 takım, iki farklı grupta mücadele edecek.

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İlk hafta müsabakaları 30 Eylül Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Normal sezon, 11 Şubat 2026'da oynanacak 18. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek.

BKT Eurocup'ta çeyrek final karşılaşmaları da tek maç üzerinden oynanacak. 17-18 Mart tarihlerindeki maçlarla yarı finale çıkacak takımlar belli olacak.

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Yarı final müsabakaları 3 maç üzerinden 31 Mart-8 Nisan tarihlerinde yapılacak. 2 galibiyet alan ekipler finale çıkacak.

2025-2026 sezonu BKT Eurocup şampiyonu, 22 Nisan, 28 Nisan ve 1 Mayıs'ta oynanacak 3 maçlık seriyle belli olacak. Seride 2 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Türk temsilcilerinden Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom, B Grubu'nda yer alacak. Bahçeşehir Koleji ise A Grubu'nda mücadele edecek.

Türk Telekom ve Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği Türk derbisi, 8. haftada Ankara'da oynanacak.

Sezonun şampiyonu, bir sonraki sezon Euroleague'de mücadele etme hakkı kazanacak. BKT Eurocup'ta ilk haftanın maç programı şu şekilde: 30 Eylül Salı: 19.00 Türk Telekom - ratiopharm Ulm 20.00 Slask Wroclaw - Neptunas Klaipeda 20.30 Veolia Towers Hamburg - Hapoel Bank Yahav 21.00 Umana Reyer Venice - Aris Midea 1 Ekim Çarşamba: 19.00 Lietkabelis Panevezys - Beşiktaş GAİN REKLAM 19.00 U-BT Cluj-Napoca - Bahçeşehir Koleji 19.30 Panionios - NINERS Chemnitz 19.30 Cedevita Olimpija Ljubljana - BAXI Manresa 21.00 Dolomiti Energia Trento - Cosea JL Bourg-en-Bresse 2 Ekim Perşembe: 21.30 London Lions - Buducnost VOLI Podroica