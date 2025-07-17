Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Basketbol EuroCup EuroCup'ta 2025-2026 sezonu fikstürü çekildi! - Basketbol Haberleri

        EuroCup'ta 2025-2026 sezonu fikstürü çekildi!

        EuroCup'ta 2025-2026 sezon fikstürü belli oldu. Ligden yapılan açıklamaya göre 20 takım, iki farklı grupta mücadele edecek. Temsilcilerimiz Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom, B Grubu'nda yer alırken Bahçeşehir Koleji ise A Grubu'nda mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 13:28 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        EuroCup'ta fikstür çekildi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa basketbolunun 2 numaralı organizasyonu BKT Eurocup'ta 2025-2026 sezon fikstürü belli oldu.

        Ligden yapılan açıklamaya göre 20 takım, iki farklı grupta mücadele edecek.

        İlk hafta müsabakaları 30 Eylül Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Normal sezon, 11 Şubat 2026'da oynanacak 18. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

        Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek.

        BKT Eurocup'ta çeyrek final karşılaşmaları da tek maç üzerinden oynanacak. 17-18 Mart tarihlerindeki maçlarla yarı finale çıkacak takımlar belli olacak.

        REKLAM

        Yarı final müsabakaları 3 maç üzerinden 31 Mart-8 Nisan tarihlerinde yapılacak. 2 galibiyet alan ekipler finale çıkacak.

        2025-2026 sezonu BKT Eurocup şampiyonu, 22 Nisan, 28 Nisan ve 1 Mayıs'ta oynanacak 3 maçlık seriyle belli olacak. Seride 2 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

        Türk temsilcilerinden Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom, B Grubu'nda yer alacak. Bahçeşehir Koleji ise A Grubu'nda mücadele edecek.

        Türk Telekom ve Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği Türk derbisi, 8. haftada Ankara'da oynanacak.

        Sezonun şampiyonu, bir sonraki sezon Euroleague'de mücadele etme hakkı kazanacak.

        BKT Eurocup'ta ilk haftanın maç programı şu şekilde:

        30 Eylül Salı:

        19.00 Türk Telekom - ratiopharm Ulm

        20.00 Slask Wroclaw - Neptunas Klaipeda

        20.30 Veolia Towers Hamburg - Hapoel Bank Yahav

        21.00 Umana Reyer Venice - Aris Midea

        1 Ekim Çarşamba:

        19.00 Lietkabelis Panevezys - Beşiktaş GAİN

        REKLAM

        19.00 U-BT Cluj-Napoca - Bahçeşehir Koleji

        19.30 Panionios - NINERS Chemnitz

        19.30 Cedevita Olimpija Ljubljana - BAXI Manresa

        21.00 Dolomiti Energia Trento - Cosea JL Bourg-en-Bresse

        2 Ekim Perşembe:

        21.30 London Lions - Buducnost VOLI Podroica

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        Habertürk Anasayfa