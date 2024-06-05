Milli takım iki hazırlık maçı oynayacak

Milliler, şampiyona öncesinde 2 hazırlık müsabakası gerçekleştirecek. Ay-yıldızlı ekip, 4 Haziran'da İtalya, 10 Haziran'da ise Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin İtalya karşılaşması Serie A'da mücadele eden Bologna FC 1909 takımının maçlarına ev sahipliği yapan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.

Polonya özel maçına kadar olan süreci, bu ülkenin Opalenica kasabasında kamp yaparak geçirecek ay-yıldızlılar, İtalya maçının ertesi akşamı Bolgona'dan Poznan'a hareket edecek. 9 Haziran'da ise Polonya-Türkiye maçının oynanacağı başkent Varşova'ya geçecek. Polonya-Türkiye karşılaşması, 10 Haziran'da ülkenin en yüksek kapasiteli futbol stadyumu olan PGE Narodowy'de oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.

A Milli Takımı, 5-11 Haziran tarihleri arasında Ümit Milli Takımı ile beraber kamp yapacak. A ve Ümit Milli Takımları, biri İtalya diğeri de Polonya'da olmak üzere birbirleriyle iki antrenman maçı oynayacak.

Ay-yıldızlılar, 11 Haziran'da Polonya'dan Almanya'nın geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.