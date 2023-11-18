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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu EURO 2024'e katılmayı garantileyen ülkeler - Futbol Haberleri

        EURO 2024'e katılmayı garantileyen ülkeler

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen ülkeler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Elemelerde son maçlara girilirken, ev sahibi Almanya ile birlikte turnuvaya katılmaya hak kazanan 13 ülke netleşti. İşte o ülkeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 10:43 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:43
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        • 1

          EURO 2024 Elemeleri'nde 17 Kasım Cuma günü oynanan maçların ardından turnuvaya katılmayı garantileyen ülke sayısı ev sahibi Almanya ile birlikte 13'e yükseldi.

          İşte EURO 2024 bileti alan ülkeler:

        • 2

          1- ALMANYA (EV SAHİBİ)

        • 3

          2- BELÇİKA

        • 4

          3- FRANSA

        • 5

          4- PORTEKİZ

        • 6

          5- İSKOÇYA

        • 7

          6- İSPANYA

        • 8

          7- TÜRKİYE

        • 9

          8- AVUSTURYA

        • 10

          9- İNGİLTERE

        • 11

          10- MACARİSTAN

        • 12

          11- ARNAVUTLUK

        • 13

          12- DANİMARKA

        • 14

          13- SLOVAKYA

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