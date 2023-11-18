EURO 2024'e katılmayı garantileyen ülkeler
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen ülkeler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Elemelerde son maçlara girilirken, ev sahibi Almanya ile birlikte turnuvaya katılmaya hak kazanan 13 ülke netleşti. İşte o ülkeler...
Giriş: 18.11.2023 - 10:43 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:43
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EURO 2024 Elemeleri'nde 17 Kasım Cuma günü oynanan maçların ardından turnuvaya katılmayı garantileyen ülke sayısı ev sahibi Almanya ile birlikte 13'e yükseldi.
İşte EURO 2024 bileti alan ülkeler:
- 2
1- ALMANYA (EV SAHİBİ)
- 3
2- BELÇİKA
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- 4
3- FRANSA
- 5
4- PORTEKİZ
- 6
5- İSKOÇYA
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- 7
6- İSPANYA
- 8
7- TÜRKİYE
- 9
8- AVUSTURYA
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- 10
9- İNGİLTERE
- 11
10- MACARİSTAN
- 12
11- ARNAVUTLUK
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- 13
12- DANİMARKA
- 14
13- SLOVAKYA