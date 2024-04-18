Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sahneye çıktı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyunundaki meşhur 'Popriçin' rolüyle, Ankara'da seyircilerin karşısına çıktı
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Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı seçilerek göreve başlamıştı.
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Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanlığı görevinin yanı sıra tiyatro çalışmalarını da sürdürüyor. Beşikçioğlu, başkan seçilmesinden sonra ilk kez tiyatro oyunu için sahneye çıktı.
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54 yaşındaki Erdal Beşikçioğlu, dün akşam ODTÜ Vişnelik Çim Amfi'de 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyununda 'Popriçin' rolüyle seyirci karşısına çıktı. Beşikçioğlu, önceki açıklamalarında belediye başkanlığıyla tiyatro çalışmalarını bir arada yürüteceğini dile getirmişti.