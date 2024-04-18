Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sahneye çıktı - Magazin haberleri

        Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sahneye çıktı

        Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyunundaki meşhur 'Popriçin' rolüyle, Ankara'da seyircilerin karşısına çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 11:07 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1
        • 2

          Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı seçilerek göreve başlamıştı.

        • 3

          Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanlığı görevinin yanı sıra tiyatro çalışmalarını da sürdürüyor. Beşikçioğlu, başkan seçilmesinden sonra ilk kez tiyatro oyunu için sahneye çıktı.

        • 4

          54 yaşındaki Erdal Beşikçioğlu, dün akşam ODTÜ Vişnelik Çim Amfi'de 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyununda 'Popriçin' rolüyle seyirci karşısına çıktı. Beşikçioğlu, önceki açıklamalarında belediye başkanlığıyla tiyatro çalışmalarını bir arada yürüteceğini dile getirmişti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!
        O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sebebi sigara!
        Sebebi sigara!
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        100 kişiden 45’i ödenek alabildi
        100 kişiden 45’i ödenek alabildi
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?
        Habertürk Anasayfa