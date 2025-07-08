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        Haberler Bilgi Gündem Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçi alımı başvuruları başladı! Kadro dağılımı, şartları, başvuru tarihleri nedir?

        Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçi alımı başvuruları başladı! Kadro dağılımı ve şartları nedir?

        Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya'daki tesislerinde görevlendirilmek üzere toplam 469 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Alımlar yalnızca "proses işçisi" pozisyonu için gerçekleştirilecek. Başvurular 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Başvuru yapmayı düşünen adayların, ilan edilen şartları dikkatlice incelemesi ve süreci titizlikle takip etmesi önem taşıyor. İşte Eti Maden'in yeni işçi alımına ilişkin başvuru detayları ve süreçle ilgili merak edilen tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 15:56 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:56
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        • 1

          Eti Maden İşletmeleri, 469 daimi işçi alımı kapsamında süreci resmen başlattı. Tamamı proses işçisi pozisyonunda istihdam edilecek adayların, başvurularını 7-11 Temmuz tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru şartları arasında; elektrik, makine, kimya, iklimlendirme, lojistik, harita ve benzeri teknik bölümlerden mezun olma kriteri öne çıkıyor. Adayların başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri ve gerekli nitelikleri taşıdıklarından emin olmaları büyük önem taşıyor. İşte merak edilen detaylar ve başvuruya dair tüm bilgiler...

        • 2

          ETİ MADEN İŞLETMELERİNE 469 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPIYOR

          Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 469 sürekli işçi alımı yapılacak. İşçi dağılımı şöyle olacak:

          Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/Balıkesir) 110,

          Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/Balıkesir) 39,

          Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/Eskişehir) 214

          Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/Kütahya) 106 olmak üzere toplam 469 sürekli işçi alımı yapılıyor.

        • 3

          ETİ MADEN İŞLETMELERİNE 469 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

          Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçinin tamamını 'proses işçisi' olarak istihdam edecek.

        • 4

          BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

          Eti Maden İşletmeleri'ne proses işçisi olarak başvurular 7-11 Temmuz 2025 tarihlerinde İŞKUR üzerinden yapılacak.

        • 5

          ETİ MADEN İŞLETMELERİNE 469 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

          - 25-35 yaşları arası,

          - Meslek lisesi mezunu,

          - Askerlikle ilişiği olmayan işçi aranıyor.

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