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        Haberler Bilgi Yaşam Esvatini telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Esvatini'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Esvatini telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Esvatini'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Esvatini, Afrika'nın kalbinde yer alan, küçük yüzölçümlü ama dikkat çekici bir ülkedir. Eski adı Svaziland olarak bilinen bu ülkenin geleneklerine bağlılığı ve modernleşme çabaları dikkat çekicidir. Peki Esvatini telefon kodu kaç? Plaka kodu ne? Alan adı uzantısı hangisi? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 13:03 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:03
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        Esvatini telefon kodu
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        Renkli festivalleri ve farklı kültürüyle öne çıkan Afrika ülkesi Esvatini, krallığa bağlı bir yönetime sahiptir. Kara yolu ağı gelişmiş ülkenin alan adı uzantısı, telefon kodu ve benzeri bilgileri dünyanın geneli tarafından yoğun olarak merak edilir. Siz de bunları merak ediyorsanız yazının devamını okuyarak sorularınıza yanıt bulabilirsiniz…

        ESVATİNİ TELEFON KODU

        Esvatini telefon kodu +268 olarak öne çıkar. Herhangi bir ülkenin konumundan Esvatini ile telefon görüşmesi yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan ülke kodu +268’dir. Yani Türkiye’den Esvatini’deki bir numarayı aramak için her şeyden önce bu kodu tuşlamanız beklenir.Buna bir örnek vermek gerekirse şu şekilde tanımlayabiliriz;

        • +268 7XX XXX XXX

        Esvatini’de GSM altyapısı çoğunlukla kırsal alanlarda dahi erişilebilir konumdadır.

        ESVATİNİ PARA BİRİMİ

        Esvatini para pirimi Lilangeni’dir ve bazı kişiler tarafından Emalangeni olarak bilinir. Ülkeye dair uluslararası para kodu ise SZL’dir. Bununla beraber Güney Afrika Randı (ZAR) da ülkede geçerliliğe sahiptir. Yani ülkede çift para birimi kullanımı popülerdir. Esvatini’nin Güney Afrika ile olan ekonomik entegrasyonunun bir göstergesi, bu çift para kullanımına işaret eder. Esvatini’deki banknotlar renkli, figüratif ve kültürel ögelerle süslüdür.

        ESVATİNİ PLAKA KODU

        Esvatini plaka kodu ise SD olarak geçer. Kodlar oldukça sadedir ve ülkenin eski adı olan “Swaziland”dan geldiği düşünülür. Günümüzde de ülkeye kayıtlı araçlarda plakalardabu kodlar kullanılır. Esvatini’deki araba plakaları çoğunluklu olarak siyah üzerine beyaz harflerle yazılıdır. Kırsal bölgelerde ise özel plakalar nadiren de olsa görülebilir. Esvatini ülkesinde şehir içindeki araçların neredeyse tamamında bu kod öne çıkar. Aynı şekilde resmi araçlarda da farklı renklere rastlamak mümkündür.

        ESVATİNİ HANGİ ALAN ADI UZANTISI?

        Bu noktada akıllara “Esvatini hangi alan adı uzantısı?” sorusu gelmiş olabilir. Bu uzantı, “.sz” olarak belirlenmiştir. Ancak bir devlet kurumuna ait web sitesi “gov.sz” uzantısıyla sonlanabilir. Bu kısaltma da yine Swaziland adından miras kalan bir detay görmek mümkündür. Esvatini’de dijitalleşme adımlarına yoğun şekilde rastlamak mümkündür. Özellikle bu alan adı uzantılarını eğitim ve hükümet siteleri de aktif şekilde kullanır.

        ESVATİNİ HAKKINDA BİLGİLER

        • Esvatini, Afrika kıtasının en küçük ülkelerinden biridir.
        • Buna karşılık kültürel mirası ve monarşik yapısıyla göze çarpar.
        • Başkenti resmi olarak Mbabane şehridir.
        • Ancak ülkenin krallığı Lobamba olarak bilinir. Burası, aynı zamanda ülkenin kültürel ve idari merkezi olarak geçer.
        • Esvatini, bir mutlak monarşiyle yönetilir ve kralın kararları yasama süreçlerinde belirleyici niteliktedir.
        • Ülkede doğayla iç içe bir yaşam sürülür.
        • Ülkede yoğun şekilde safari turizmi gelişmiştir.
        • Renkli festivaller öne çıkar.
        • Geleneksel danslar ve el yapımı ürünler, bu ülkeyi tanımlayacak unsurlardandır.
        • Ekonomi, ağırlıklı olarak tarım ve şeker üretimine dayanmıştır.
        • Tekstil ve küçük çaplı sanayi alanlarına da ağırlık verilmiştir.
        • Eğitim ve sağlık alanları da geliştirilmeye çalışılır.
        • Sıcak insanları ile turistler tarafından dikkat çeken bir ülkedir.
        • İngilizce ve Siswati resmi dillerdir.
        • 6 Eylül Bağımsızlık Günü Milli Bayram ilan edilmiştir.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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