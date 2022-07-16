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Estetikle başka birine dönüştü! Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak bir değişti pir değişti!

Estetikle başka birine dönüştü! Adanalı'nın Pınar'ı bir değişti pir değişti!

Bir dönemin sevilen dizisi Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak canlandırdığı karakterle şöhreti yakaladı. Oktay Kaynarca, Serenay Sarıkaya, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar gibi ünlü isimleri başrolünde buluşturan Adanalı dizisinin Pınar'ı geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka bir görünüme kavuştu. İşte, Adanalı'nın Pınar'ının inanılmaz değişimi...

16.07.2022 - 12:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tuğçe Özbudak, bir dönemin fenome dizisi Adanalı'da Pınar karakterine hayat verdi.

  • Oktay Kaynarca, Serenay Sarıkaya, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar gibi ünlü oyuncularla aynı dizide rol alan Özbudak dizide canlandırdığı karakter ile şöhreti yakaladı.

  • 2006 yılında Aloya dizisiyle oyunculuğa başlayan Özbudak, 2015 yılında Yusuf Yusuf adlı sinema filminde rol aldı.

  • Adanalı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gece Gündüz, Kuzey Rüzgarı ve Memur Muzaffer dizilerinde de boy gösterdi.

  • Son olarak İşte Benim Stilim adlı yarışma programı ile ekranlarda boy gösteren ünlü isim uzun zamandır ekranlardan uzakta bir yaşam sürüyor.

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