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        Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu: Bir Saint-Malo'lu olarak lokal dansımızı yaptık

        Esra Dermancıoğlu: Bir Saint-Malo'lu olarak lokal dansımızı yaptık

        Fransa'da bulunan Esra Dermancıoğlu, eğlenceli bir paylaşımda bulundu; "Bir Saint-Malo'lu olarak hafta sonu lokal dansımızı da yaptık"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 12:31 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:31
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        Saint-Malo'lu Esra
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        Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

        Yaşamını bir süredir Fransa'nın kuzeyinde yer alan 47 bin nüfuslu Saint-Malo'da sürdüren Esra Dermancıoğlu, Fransızlarla geleneksel dans etkinliğine katıldı.

        O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Esra Dermancıoğlu; "Bir Saint-Malo'lu olarak hafta sonu lokal dansımızı da yaptık" ifadelerini kullandı.

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        #Esra Dermancıoğlu
        #Fransa
        #Saint-Malo

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