Eskiyen ayakkabıların çözümü evdeki malzemelerde! Karbonattan diş macununa beyaz ayakkabılarını ilk günkü haline çevirin!

Evdeki malzemelerle, beyaz ayakkabılarınızı yeniden ilk günkü ışıltısına kavuşturmanız mümkün. Doğru yöntemlerle yapılan temizlik sayesinde hem zaman kazanabilir hem de ayakkabılarınızın ömrünü uzatabilirsiniz. İşte en etkili doğal temizlik yolları…

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KARBONAT VE SİRKE GÜCÜ

Beyaz ayakkabılar için en popüler ev yapımı temizlik karışımı, karbonat ve beyaz sirke ikilisidir. Bir yemek kaşığı karbonat, bir yemek kaşığı beyaz sirke ve bir bardak ılık suyu karıştırın. Eski bir diş fırçasıyla ayakkabının yüzeyine uygulayın. Beş-on dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın ve kuruması için havadar bir yere bırakın.

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DİŞ MACUNU İLE NOKTA ATIŞI TEMİZLİK

Diş macunu sadece dişleriniz için değil, beyaz ayakkabılar için de harika bir leke çıkarıcıdır. Renkli jel olmayan beyaz bir diş macunu kullanarak ayakkabının kirli bölgelerine doğrudan uygulayın. Bir diş fırçası yardımıyla dairesel hareketlerle fırçalayın. Sonrasında nemli bir bezle silip kurumaya bırakın.

BULAŞIK DETERJANI VE ILIK SU

Daha hafif kirler için ise bulaşık deterjanı ve ılık su karışımı yeterlidir. Birkaç damla deterjanı bir kase ılık suya ekleyin. Mikrofiber bez ya da sünger yardımıyla ayakkabıyı nazikçe silin. Bu yöntem özellikle günlük toz ve yüzeysel lekeler için idealdir.

AYAKKABILARI DOĞRU ŞEKİLDE KURUTUN Temizledikten sonra ayakkabıları doğrudan güneş ışığına koymaktan kaçının. Aksi halde sararma daha da artabilir. Bunun yerine gölgede, hava sirkülasyonu olan bir alanda kurumaya bırakın. Ayakkabıların içine gazete kağıdı doldurmak da hem nemi çeker hem de formunun korunmasını sağlar.