Eskişehirspor'un şampiyonluğu kutlandı

Eskişehirspor'un mazisinin başarılar ve kupalarla dolu olduğunu vurgulayan Aksoy, "Kaybetmenin, kazanmanın, umudun ve tutkunun tarihidir Eskişehirspor. Anadolu'nun bağrından çıkarak İstanbul'un büyük kulüplerine kafa tutan, yetiştirdiği sporcuları ülke futboluna armağan eden, zorlukları aşarak gelinen 60 yıllık futbol efsanesidir." diye konuştu.