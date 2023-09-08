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        Haberler Dünya Eski sevgilisi Grimes'ten Musk'a çağrı: Oğlumu görmeme izin ver

        Eski sevgilisi Grimes'ten Musk'a çağrı: Oğlumu görmeme izin ver

        Elon Musk'ın eski sevgilisi ve çocuğunun annesi şarkıcı Grimes, sosyal medyadan yaptığı çağrıda ünlü milyarderden oğlunu görmesine izin vermesini istedi. Grimes, sonrasında yaptığı paylaşımı sildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 12:01 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:01
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          Ekran görüntüsüne göre silinen tweette Grimes "Shivon'a söyle engelimi kaldırsın ve Elon'a oğlumu görmeme izin vermesini ya da lütfen avukatıma cevap vermesini söyle" yazdı.

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          Asıl adı Claire Boucher olan Grimes "Ailemi tamamen parçalayan duruma rağmen çocukların fotoğrafını görmeme bile izin verilmedi" derken şarkıcının basın sözcüleri konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

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          Grimes'ın Shivon diyerek seslendiği kişi ise Elon Musk'ın şu anki sevgilisi ve Neuralink'in yöneticisi Shivon Zilis.

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          Musk'ın yakında çıkacak otobiyografisi öncesi Musk, sevgilisi Shivon Zilis ve ikizleriyle birlikte çekilmiş bir fotoğraf ilk kez paylaşılmıştı.

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          Grimes ve Musk ilk kez 2018 Met Gala'ya birlikte katılarak ilişkilerini doğrulamıştı.

          Çift Mayıs 2020'de oğları X'i kucaklarına aldılar ve Eylül 2021'de ayrıldılar. Ancak kısa bir süre yeniden bir araya geldiler ve Aralık 2021'de taşıyıcı anne aracılığıyla Y olarak da bilinen kızları Exa Dark Sideræl dünyaya geldi. Musk'un Zilis'le olan ikizleri ise Kasım 2021'de Y'den birkaç hafta önce doğdu.

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          Mart 2022'de Grimes, yeniden ayrıldıklarını ancak Musk'ın hala onun "en iyi arkadaşı ve hayatımın aşkı" olduğunu açıkladı.

          Birkaç hafta önce ise Grimes "Son birkaç yıldır hayatımda çoğunlukla halktan sakladığım pek çok şey oluyor. Bunu hala başkalarına saygımdan dolayı yapıyor olabilirim ancak son birkaç gün bana eğer bir değişiklik olmazsa stresten öleceğimi ve çocuklarımın iyi olmayacağını öğretti" ifadelerini kullanarak endişe yarattı.

        * Haberin görselleri Associated Press, Twitter ve Reuters'tan servis edilmiştir.

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