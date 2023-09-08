Eski sevgilisi Grimes'ten Musk'a çağrı: Oğlumu görmeme izin ver

Mart 2022'de Grimes, yeniden ayrıldıklarını ancak Musk'ın hala onun "en iyi arkadaşı ve hayatımın aşkı" olduğunu açıkladı.

Birkaç hafta önce ise Grimes "Son birkaç yıldır hayatımda çoğunlukla halktan sakladığım pek çok şey oluyor. Bunu hala başkalarına saygımdan dolayı yapıyor olabilirim ancak son birkaç gün bana eğer bir değişiklik olmazsa stresten öleceğimi ve çocuklarımın iyi olmayacağını öğretti" ifadelerini kullanarak endişe yarattı.