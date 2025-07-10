Eski NBA yıldızı Ben McLemore'a tecavüzden 100 ay hapis cezası!
Geçtiğimiz sezonu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'te tamamlayan eski NBA yıldızı Ben McLemore, ABD'de tecavüz suçlamasıyla 100 ay (yaklaşık 8 yıl) hapis cezası aldı.
Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te forma giyen NBA patentli ABD'li yıldız Ben McLemore, hüküm giydiği tecavüz suçlamasında yaklaşık 8 yıla denk gelen 100 ay hapis cezası aldı.
Geçen sezonu Denizli'de geçiren ve Merkezefendi'nin ligde kalmasına önemli katkı yapan 32 yaşındaki guard, 3 Ekim 2021'de ABD'deki bir partide 21 yaşındaki bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı.
NBA'DE 9 SEZON OYNADI
Yıldız basketbolcu, Oregon Eyaleti'ndeki Clackamas County'de jüri tarafından birinci derece tecavüz ve cinsel istismardan suçlu bulunmuştu. O dönem NBA'de Portland Trail Blazers'ta forma giyen, NBA'de 9 yıl boyunca Memphis Grizzlies, Houston Rockets ve Los Angeles Lakers'ta da oynayan McLemore, daha önce reddettiği 4 suçlamanın üçünü kabul etmişti.