Eski Fenerbahçeli, Suudi Arabistan'a gitti!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Norveçli futbolcu Joshua King, Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Suudi ekibinden yapılan açıklamada, "İlham verici bir yolculuk ve bitmeyen bir tutku, Joshua King yolculuğuna Suudi Arabistan Pro Lig'de devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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Futbolculuk kariyerine Valerenga takımında başlayan 33 yaşındaki santrfor, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'de forma giymişti.

Sarı-lacivertli ekiple 54 maça çıkan Norveçli oyuncu, 12 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.