Eski damadı B.K. tarafından 30 Temmuz'da bıçakla yaralanan Ahmet Yılmaz (54),10 gündür tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

AA'nın haberine göre Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. B.K, 30 Temmuz'da ailesiyle yaşayan eski eşi Süheyla Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürmüş, eşinin annesi Meral ve babası Ahmet Yılmaz'ı yaralamıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan B.K, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.